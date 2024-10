Del papel al uso de la IA: McGraw Hill se adapta al cambio tecnológico

La IA se une al proceso editorial

Grillo afirmó que McGraw Hill sumó a la inteligencia artificial a sus procesos editoriales como una herramienta para que el contenido sea más accesible, por ejemplo, para la creación de resúmenes de capítulos.

Un equipo de ingenieros expertos en IA se encarga de escribir los prompts o instrucciones de manera que se respete la información y sea precisa. Después, es revisada por un experto en el tema, y dar más indicaciones para mejorar el proceso de la IA.Este proceso puede durar de una semana a incluso meses para alcanzar el producto correcto.

Eso es por la parte editorial y producción, pero McGraw Hill ya ha aproximado la inteligencia artificial a sus consumidores mediante herramientas como AI Reader, una función disponible en varios títulos en su versión eBooks que ayuda a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda mientras leen, mediante la interacción y apoyo en el momento.

También cuenta con Writing Assistant, una herramienta para el aprendizaje de escritura en los grados 6-12 que proporciona retroalimentación y orientación en tiempo real durante las tareas. Ambas forman parte de la plataforma ALEKS , que ayuda a determinar el nivel de conocimiento inicial de cada estudiante y utiliza inteligencia artificial para crear rutas personalizadas y dinámicas de aprendizaje.

Contenido para más público, pero vulnerable a reproducción

Una de las ventajas del uso de la IA es su gran accesibilidad, debido a que todo el contenido está bajo sus plataformas y reduce los costos. Grillo explica que los clientes de 119 países pueden tener acceso a sus productos al mismo tiempo, así como sus actualizaciones, lo que o hace más eficiente al compartir el conocimiento.

Sin embargo, la reproducción no autorizada o la piratería vulnera el trabajo editorial. McGraw Hill ha tomado medidas como detectores de grabación de video o pantalla para proteger su contenido, aunque no detiene toda la copia, sumado a que no todos los países castigan igualmente la propiedad.

Grillo ve más las partes positivas, y considera que McGraw Hill ha sido pionera en su campo al digitalizarse y explorar las oportunidades que brindan para llegar a más estudiantes y profesionistas.