Cuando la tienda es tan importante como la ropa que compras

A pesar del dominio del e-commerce, la apuesta por tiendas físicas no está del todo desacreditada. De hecho, un estudio reciente de Kantar sugiere que el 73% de los consumidores sigue valorando la posibilidad de ver y tocar los productos antes de comprarlos, una característica intrínseca de las tiendas físicas. En el caso de Dress To, la tienda no es solo un punto de venta, sino una forma de transmitir la esencia de la marca.

La tienda está diseñada para que las clientas sientan una conexión emocional y sensorial, desde los colores y olores hasta el trato del personal. Este tipo de enfoque busca contrarrestar la impersonalidad de las transacciones online. “Son personas. A veces quieren platicar, desahogarse”, señala Ana.

Ana Helena Marrichi destacó que la apertura en Ciudad de México es solo el comienzo. El próximo año, la empresa planea expandirse a Europa, con aperturas en España, Portugal e Italia. Esta expansión es parte de una estrategia para llevar la autenticidad brasileña y el empoderamiento femenino a otros mercados. “Somo mujeres latinas. Todas nosotras tenemos esta alma solar, alegría… en Brasil, la mujer busca ser feliz, no busca la perfección… y estas mujeres también están en México”, añadió Marrichi.

La ropa y la tienda son igual de importantes

Además de la experiencia en la tienda, Dress To se destaca por el valor de sus productos. Cada prenda es fabricada en Brasil, utilizando materiales sostenibles como algodón y lino, sin colorantes químicos. Esta filosofía se aleja del fast fashion, ofreciendo piezas atemporales que pueden ser usadas durante varias temporadas. “Tenemos muchas prendas que podemos usar en varias estaciones durante varios años”, destacó Marrichi.

El empoderamiento femenino es otro de los pilares de la marca. Con un 85% de su personal compuesto por mujeres, desde las costureras hasta el personal en piso de venta, Dress To refleja una empresa donde las mujeres son protagonistas en cada eslabón de la cadena.

Queremos promover una experiencia... vamos a recibirlas con mucho cariño, con alma solar, con sol de Río de Janeiro. Ana Helena Marrichi, gerente de marca Dress To en México

En un mercado donde la rapidez y el precio son factores clave para muchas marcas de moda, Dress To apuesta por una diferenciación a través de la calidad, sostenibilidad y una experiencia única en sus tiendas. Aunque el crecimiento del comercio electrónico sigue su curso imparable, el formato físico aún tiene su espacio en un sector que valora la experiencia tanto como el producto.

La apertura de Dress To en Santa Fe podría ser una señal de que el retail físico no está muerto, siempre y cuando las empresas logren reinventarse y ofrecer algo más allá de una simple transacción. Y en un mundo donde SHEIN y otras marcas dominan el mercado por volumen y precio, la autenticidad y el servicio personalizado podrían ser el verdadero diferenciador.