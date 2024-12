Stellantis mantiene inversiones en México pese a posibles aranceles de Trump

Formado en 2021 tras la fusión de FCA (Fiat Chrysler Automobiles) y PSA (Peugeot Société Anonyme), Stellantis ofrece en México un portafolio diversificado que incluye marcas como Jeep, Ram, Dodge, Fiat, Peugeot y Alfa Romeo, atendiendo tanto al mercado de vehículos comerciales como al de particulares.

Stellantis es un conglomerado integrado por diversas marcas. (Paula Carrillo)

"Hecho en México"

En medio del clima de incertidumbre generado por los cambios políticos en Estados Unidos y la posibilidad del fin del libre comercio en la región, Stellantis avanza con proyectos clave para México. La compañía ya prepara el arranque de producción de la nueva RAM 1500 en su planta de Saltillo, donde actualmente fabrica vehículos como la RAM ProMaster, la 2500 y la 4000.

A estos modelos se sumará la producción del vehículo eléctrico Jeep Wagoneer S, una apuesta hacia la electrificación que forma parte de la estrategia global de la empresa, así como un nuevo modelo que sustituirá al Compass, cuya producción se realiza en la planta de Toluca.

Aunque el anuncio de Trump sobre aranceles ha sacudido al sector, Stellantis sostiene que las inversiones no se alteran tan fácil. “Las decisiones que tomamos no son de corto plazo. Son proyectos de miles de millones de dólares, planeados a 10 años o más, y no pueden cambiarse radicalmente”, aseguró por separado Aymeric Bardon, vicepresidente comercial de Stellantis México.

Si bien la compañía no reveló una cifra exacta sobre sus inversiones para ampliar las operaciones en sus plantas, el crecimiento es palpable. “No lo hemos anunciado oficialmente, pero ya se han filtrado varias fotos de las ampliaciones que estamos realizando en la planta. Se trata de un edificio de aproximadamente 10 o 15 mil metros cuadrados”, comentó Bardon.

Actualmente, México produce cerca de 4 millones de vehículos anuales, con Estados Unidos como su principal mercado de exportación. Stellantis envía a ese país 71% de todo lo que produce en México, según datos de INEGI.

Aunque la empresa considera clave el mercado estadounidense, la estrategia de la empresa apunta a la diversificación de mercados. "Si bien Estados Unidos es una potencia que, como empresa, no podemos ignorar, también es fundamental explorar otros mercados para nuestras exportaciones", dijo Bardon. Entre las regiones potenciales, el directivo señala Sudamérica, Medio Oriente y África.

2025, un año de consolidación

Para optimizar su operación, Stellantis ha reorganizado su modelo de distribución en cuatro redes estratégicas. La “Red G” se enfoca exclusivamente en vehículos todoterreno como los de la marca Jeep, mientras que la red profesional abarca las líneas de trabajo de Peugeot y Ram. Además, la red Main Street agrupa a Fiat, Dodge y Peugeot, especialmente en el segmento de SUV y vehículos compactos. Esta reorganización tiene como objetivo mejorar la eficiencia y el servicio al cliente, a la vez que permite una gestión más especializada por segmento de mercado.

En términos de expectativas para el próximo año, Stellantis planea lanzar entre 12 y 20 nuevos modelos en México, incluyendo vehículos electrificados y de combustión interna. La compañía también tiene el objetivo de tener al menos el 50% de sus distribuidoras renovadas para finales de 2025. “2024 fue un año de cambio y transición; en 2025, será un año de consolidación”, afirmó Quesada.