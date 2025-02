Carlos Slim critica los aranceles de Trump: "No traerán beneficios"

Carlos Slim Helú, presidente honorario de América Móvil y Grupo Carso, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe reducir el gasto y aumentar la inversión para fortalecer la economía de su país, en lugar de imponer aranceles, ya que estas medidas solo generarían inflación interna.

“Estados Unidos debe analizar qué sectores puede proteger y cuáles puede o no producir localmente. Los aranceles no funcionan, solo generan inflación. Creo que este enfoque no resuelve los problemas de fondo”, declaró Slim en conferencia de prensa.

El empresario señaló que la decisión del presidente Donald Trump responde a su intención de evitar que China le arrebate el liderazgo económico a Estados Unidos. No obstante, Slim argumentó que la clave para mantener la competitividad no está en medidas proteccionistas, sino en incrementar la inversión interna.

