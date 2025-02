Financiamiento de litigios en México es un mercado atractivo para Qanlex

¿Qué es la financiación de litigios?

Se trata de un modelo de negocios en el que una de las partes de una reclamación contrata a un tercero para que le brinde recursos para enfrentar el proceso, a cambio de una parte de la sentencia o del acuerdo final.

El también llamado litigation funding o third party funding pretende ser un respaldo para que empresas o personas cubran los costos procesales o anticipar parte de los montos de reclamación durante el litigio.

“Nosotros como terceros ajeno a una demanda, financiamos costos, por ejemplo de abogados, peritos, informes técnicos, tasa de tribunal. O sea, cualquier gasto relacionado a llevar adelante una reclamación, nosotros proveemos ese capital y a cambio cobramos un porcentaje del eventual resultado económico de ese reclamo”, explica en entrevista Fernando Folgueiro, Managing Partner de Qanlex, que es un fondo pionero de financiamiento de litigios.

Aclara que no se trata de comprar el litigio, sino de brindar los recursos necesarios para el caso. El empresario agrega que la financiación de litigios suele competir con los créditos o préstamos de un banco, ya que ocupan el mismo proceso de reclamación meritorios para acceder a patrocinios.

¿Cómo es el proceso?

Folgueiro señala que la startup ofrece el financiamiento de una reclamación o expectativa de cobro que esperan recuperar los clientes. Esto les permite contar con capital antes de que concluya el proceso judicial, y pueda utilizarse para diferentes fines. “Nos va bien si te va bien”, menciona Qanlex en su portal, en el que especifica que cobran si el resultado es favorable, y en el caso de pérdida, “nuestros clientes no nos deben nada”.

Su modelo de negocio está basado en las probabilidades de éxito, el plazo esperado, el riesgo crediticio, para establecer el porcentaje que puedan adquirir del resultado final, que pueden ir entre 10 al 30%, o incluso el 40%.

Yago Zavalia Gahan y Fernando Folgueiro son Managing Partners de Qanlex, el primer fondo tecnológico de financiación de litigios en Europa y Latinoamérica. (Cortesía de QANLEX)

La IA es otro miembro del equipo

Yago Zavalia, Managing Partner de Qanlex, comentó que la empresa utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para ayudar a optimizar los procesos de trabajo como la selección de casos.

"Nuestro algoritmo analiza demandas activas y rankea las más atractivas, lo que nos permite ser más eficientes que otros fondos".

El primer acercamiento comercial es el software, seguido por la propuesta del equipo legal, y posteriormente con partnerships o asociaciones con despachos jurídicos en las regiones.

La eficiencia radica en que el equipo legal no invierte tiempo y esfuerzos en analizar casos de demanda que no se ajusten al perfil que buscan, y que no estén dispuestos a recibir un financiamiento de litigio. Entonces, la investigación ya está enfocada a propuestas que sean potenciales clientes.

La IA es un miembro más del equipo legal conformado por 9 personas.

Además del primer acercamiento de casos, la inteligencia artificial apoya al desarrollo de los casos como hacer predicciones sobre el resultado de los litigios, los reportes, la comunicación interna de la plataforma de Qanlex.

Procesos estandarizados

Los directivos de la startup explican que después del acercamiento con el cliente se firma un acuerdo de confidencialidad y posteriormente remiten la información del caso con un formulario. Con ese material, el equipo trabaja aproximadamente tres semanas para brindar una respuesta con los términos para avanzar con el servicio.

En caso de tener una respuesta, el cliente firma un acuerdo de financiación. El hecho de que una de las partes cuente con respaldo económico ayuda a agilizar los procesos de litigio.

Yago Zavalia agrega que cuando la otra parte se entera del financiamiento de su oposición, “es más propensa a aceptar un acuerdo, ya que ahora no es un beneficio de nadie el tener un juicio largo”.

Algunos sectores son más propensos a la financiación de litigios, como la industria de construcción, arbitraje de inversión, y el sector energético.

Expansión a México

Qanlex es una startup que inició especializándose en Latinoamérica e incursionó en Europa, ha buscado consolidar este tipo de financiamiento en el país.

“México es el mercado hispano más grande del mundo, entonces eso ya de por sí tiene un atractivo para nosotros, fundamentalmente por el tamaño y escala de la economía mexicana, eso hace que haya un caudal de litigios y un volumen de demandas”, explica Fernando Folgueiro.

“Al no ser un país donde haya un desarrollo previo de esta industria, hace también más desafiante nuestro desembarco. Nosotros venimos hace ya varios años estudiando todo el aspecto legislativo y cómo adaptar los contratos a la realidad mexicana”, mencionó.

La Fundación Aranzadi LA LEY y la Esade Law School advierten que este esquema de negocio representa un reto para las autoridades, pues se requerirá una regulación que se adapte a los esquemas judiciales de cada país, pues también hay casos en los que los jueces desconocen estos nuevos métodos.