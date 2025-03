Hongqi llega a México: el “Cadillac chino” abre camino al lujo asiático en el país

Hongqi, conocida como el “Cadillac chino”, anunció su llegada al mercado mexicano como parte de su plan de expansión en América Latina. Con más de seis décadas de historia, la marca, fundada en 1958, se consolidó como uno de los principales fabricantes de automóviles de lujo en China y ahora busca replicar su éxito en mercados internacionales.

“Estamos comprometidos a ofrecer una experiencia de lujo inigualable que combine innovación y el legado cultural de China. La llegada de Hongqi a México es un paso clave en nuestra expansión global”, afirmó Wang Chengjie, gerente general de Hongqi para la región del Sudeste Asiático y América Latina de China FAW Group Import and Export Co., Ltd.