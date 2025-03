Retiran a Tesla del Salón Internacional del Automóvil de Vancouver por seguridad

La razón para retirar su participación se argumentó por preocupaciones de seguridad para los asistentes, expositores y del personal, debido a que los autos de Tesla han sido objeto de protestas contra Elon Musk, propietario de la empresa y quien ha desempeñado un papel dentro del gobierno de Donald Trump como titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Días antes, decenas de vehículos de la automotriz fueron dañados en Canadá . La policía de Hamilton de la provincia de Ontario, descubrió más de 80 autos Tesla con rayones profundos y neumáticos pinchados en un distribuidor ubicado cerca de Lime Ridge Mall.

Además, la policía de London, Ontario , también investiga un incendio de un vehículo en el estacionamiento de un centro comercial.

A inicios de marzo, diferentes ciudades de Estados Unidos tuvieron protestas denominadas como “Tesla Takedown”, o derribo de Tesla, en el que multitudes de manifestantes acudieron a las salas de exposición de la automotriz en Jacksonville, Florida, Tucson, Arizona y en Nueva York, bajo lemas y carteles que decían "Quemen un Tesla: salven la democracia" y "No a los dictadores en los EE.UU."

Musk, al frente de la DOGE, está liderando un esfuerzo para reducir el gobierno federal, que resulta en el despido de miles de empleados y al fin de contratos de ayuda y arrendamientos federales.

Al menos 100,000 de los 2,3 millones de empleados federales han acordado indemnizaciones o han sido despedidos desde que Donald Trump asumió el cargo como presidente el 20 de enero.

Mientras tanto, el presidente estadounidense ha sugerido enviar a la cárcel a quienes quemen automóviles de Tesla en prisiones de El Salvador, según sus comentarios en la plataforma Truth Social y en la cuenta de 𝕏 de la Casa Blanca.

