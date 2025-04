¿Qué dijo Nikkei sobre Honda?

El medio japonés reportó que Honda planea aumentar su producción en Estados Unidos hasta en un 30% en un periodo de dos a tres años. El objetivo es que el 90% de los vehículos que comercializa en ese país sean fabricados localmente, como medida para evitar el impacto del nuevo arancel estadounidense.

Entre los movimientos que estaría evaluando la automotriz figura el traslado de la producción de la HR-V desde México y la CR-V desde Canadá hacia plantas estadounidenses. También se contempla la contratación de más personal en Estados Unidos, la implementación de un tercer turno y la ampliación de operaciones a fines de semana, para elevar la capacidad productiva en ese país. Sin embargo ninguno de estos movimientos están confirmados.

¿Por qué Honda consideraría mover parte de la producción de HR-V?

La administración de Donald Trump impuso un arancel de hasta 52.5% a los vehículos y autopartes importados desde México y Canadá que no cumplan con el T-MEC o que no incorporen suficientes componentes estadounidenses, lo que representa un golpe para los modelos fabricados en ambos países. Este tipo de medidas afecta particularmente a vehículos de entrada, como la HR-V, cuyo atractivo principal es el precio.

Estados Unidos es el mercado más importante para Honda. En 2024, la automotriz japonesa vendió 1.4 millones de vehículos en ese país, lo que equivale a cerca del 40% de sus ventas globales. De esas unidades, aproximadamente el 40% fueron importadas desde México o Canadá.

La HR-V es el tercer modelo de Honda más vendido en el mercado estadounidense, después de CR-V y Civic. En el primer trimestre de 2025, la marca reportó un aumento de casi 8% en las ventas de HR-V en ese país, con casi 41,000 unidades comercializadas en el periodo, según el reporte de ventas de la marca.

¿Qué respondió Honda?

Tras la publicación del artículo de Nikkei, Honda declaró a Expansión que la información no proviene de un anuncio oficial de la compañía. “Honda no ha hecho ningún anuncio al respecto, por lo que no haremos comentarios. Honda no ha tomado decisiones de producción que afecten las operaciones en México, ni están siendo consideradas en este momento. Honda continuará considerando el sistema y la asignación globales óptimos”, dijo la firma.

¿Y qué dice el gobierno mexicano?

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también respondió a los rumores y aseguró que no hay modificaciones en marcha. “Me preguntan sobre una nota que circula respecto de la empresa automotriz Honda; al respecto, les puedo informar que sus directivos en nuestro país nos comparten que no hay modificación alguna a sus planes de producción en México”, publicó en redes sociales.

¿Qué implicaría un traslado parcial de la producción de HR-V a EU?

De concretarse, el movimiento no implicaría necesariamente el cierre de la planta en Celaya, sino únicamente la reubicación de la producción destinada a Estados Unidos. Es decir, Honda podría mantener la fabricación de HR-V para consumo nacional y para exportación a otros mercados donde no aplican los aranceles estadounidenses.

La planta de Honda en Celaya fue inaugurada en 2014 tras una inversión de 800 millones de dólares. Tiene una capacidad de producción anual de 200,000 unidades y emplea a más de 4,000 personas. Allí se fabrica actualmente la HR-V de nueva generación y, desde hace poco, también se produce la nueva SUV Acura ADX.

En 2024, se ensamblaron en Celaya cerca de 194,612 unidades del modelo HR-V, de las cuales aproximadamente 85% se exportaron a Estados Unidos, según datos de Inegi.

¿Cuándo podría ocurrir el cambio?

Nikkei señala que Honda evalúa estos ajustes para implementarlos en un plazo de dos a tres años. Sin embargo, la compañía no ha confirmado fechas ni ha anunciado una decisión formal. Todo permanece en fase de análisis.

El lunes el presidente Trump afirmó que su gobierno podría evaluar suspender temporalmente el arancel a vehículos y autopartes importados desde México y Canadá. El objetivo sería dar tiempo a las automotrices para reconfigurar sus cadenas de suministro sin poner en riesgo su operación en el corto plazo.

Por ahora, la empresa ha reiterado que no hay ningún anuncio confirmado de cambio operativo. La producción en Celaya continúa normalmente.