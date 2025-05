La empresa que diseña tu próximo auto antes de que lo sueñes

Cuando hace más de una década Forvia presentó sus primeros asientos con masaje y memoria ergonómica, la industria los miró como algo novedoso. Hoy, los mismos sistemas se han convertido en un estándar de confort para los autos de gama media y alta. El viaje desde aquella innovación hasta las nuevas promesas de la empresa tiene un hilo común: anticiparse a cómo queremos habitar el coche, incluso antes de que nosotros lo sepamos.

Forvia —el grupo surgido de la fusión entre Faurecia y Hella— no es un actor menor. Está presente en casi todos los sistemas que componen el vehículo moderno: desde la iluminación exterior hasta los módulos electrónicos, pasando por las estructuras de asientos, paneles de puertas, cockpits y hasta sensores de emisiones. Pero si algo quedó claro en su más reciente “Innovation Day” es que el foco está cambiando hacia el software.

Sin abandonar el hardware, Forvia quiere que el auto del futuro también se sienta como una extensión digital de sus ocupantes. La cabina ya no será solo un espacio físico, sino un entorno sensible, capaz de interpretar emociones, ofrecer contenido personalizado e incluso sugerir pausas activas si detecta cansancio o estrés. No se trata de ciencia ficción: muchas de estas funciones ya están en producción o en fase avanzada de integración con fabricantes globales, abriendo paso a una nueva etapa: la de la personalización continua.