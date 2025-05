Lynk & Co, la marca “aspiracional accesible” de Zeekr, llega a México

A diferencia de Zeekr, que apuesta por vehículos 100% eléctricos de alta gama, Lynk & Co. se centrará en modelos híbridos, tanto tradicionales como enchufables. La estrategia apunta a capturar a un público joven y cosmopolita, con un estilo de vida digital y móvil, en ciudades donde la transición hacia nuevas tecnologías de movilidad aún está en desarrollo.

Mars Chen, vicepresidente de Zeekr para mercados internacionales reconoció que uno de los retos más relevantes en economías emergentes como la mexicana es la apertura hacia la tecnología eléctrica, tanto por infraestructura como por percepción del consumidor. “Hay un proceso educativo en marcha. Lynk & Co puede jugar un papel clave al ofrecer vehículos con altos niveles de tecnología pero con motorizaciones híbridas”, explicó.

El Lynk & Co 03 está disponible con una gama de motorizaciones que incluye un sistema híbrido de 245 HP (1.5 litros turbo + motor eléctrico), motores de gasolina 1.5 turbo de 181 HP, 2.0 turbo de 218 y 254 HP, así como versiones de alto rendimiento. (Ivet Rodríguez )

Una marca joven, con ADN global

Lynk & Co nació en 2016 como un esfuerzo conjunto entre Geely y Volvo, con centros de diseño en Suecia y equipos de desarrollo tecnológico en China. Desde su concepción, fue pensada como una marca global, dirigida a una nueva generación de consumidores. Su primer modelo, el Lynk & Co 01, se produjo en la planta de Luqiao, China, operada por Volvo Cars.

Rosen detalló que Lynk & Co ha consolidado su identidad con un lenguaje de diseño denominado The Next Day, caracterizado por una estética dinámica, personal y a la moda. Esta visión se refleja en modelos como el 01, 03, 09 y 08, así como en modelos más recientes como el SUV 900.

(Ivet Rodríguez )

En términos de ingeniería, Lynk & Co utiliza principalmente dos plataformas: CMA (Compact Modular Architecture) y SEA (Sustainable Experience Architecture). La plataforma CMA da origen a modelos como el Lynk & Co 01, 03, 06 y 09, además de compartir base con vehículos de marcas hermanas como Zeekr, incluyendo el Zeekr 7X.

Por otro lado, la arquitectura SEA, orientada hacia la electrificación total, sustenta modelos como el Lynk & Co 02 y el Z10, ampliando el alcance tecnológico de la firma en el segmento eléctrico.

Hoy, los vehículos de la marca se fabrican en China. Su portafolio incluye SUV, sedanes y crossovers, con variantes a gasolina, híbridos enchufables y 100% eléctricos.

Modelos para México

En un evento de prelanzamiento, directivos de Zeekr Group, anunciaron los modelos que llegarán a México: 01, 08 y 09.

El Lynk & Co 01 es un SUV compacto que marca la puerta de entrada a la marca. Construido sobre la plataforma CMA, desarrollada en conjunto con Volvo, combina ingeniería escandinava con un diseño moderno y funcional. Aunque en otros mercados se ofrece con motorizaciones híbridas e híbridas enchufables, en México debutará exclusivamente como un híbrido enchufable (PHEV).

Está impulsado por un motor de gasolina turbo de 1.5 litros y tres cilindros, que, en conjunto con un motor eléctrico, entrega hasta 280 caballos de fuerza y 535 Nm de par. Este sistema le permite acelerar de 0 a 100 km/h en unos 7.9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 220 km/h.

En el interior, destaca una pantalla táctil de 15.4 pulgadas que integra el sistema de infoentretenimiento, potenciado por un procesador Qualcomm Snapdragon 8155.

(Ivet Rodríguez )

Por su parte, el Lynk & Co 08 es uno de los más recientes lanzamientos de la marca y representa un salto en su lenguaje de diseño y tecnología. Se trata de un SUV coupé de tamaño mediano, también con versiones híbridas enchufables, construido sobre la plataforma SEA del grupo Geely, diseñada específicamente para vehículos electrificados.

El modelo destaca por su diseño minimalista, iluminación ambiental envolvente y un sistema operativo propio con inteligencia artificial integrada. El 08 apunta a un público joven y tecnológicamente sofisticado, con una estética futurista y un enfoque en la experiencia digital del usuario.

Lynk & Co. 08 (Ivet Rodríguez)

Finalmente, el 09 es el SUV más grande y sofisticado de la marca. Basado en la plataforma SPA de Volvo —la misma que utilizan modelos como el XC90—, este vehículo de tres filas está disponible en versiones híbridas enchufables (PHEV) y ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de manejo premium con un enfoque tecnológico.

Aunque Lynk & Co se presenta como una marca "accesible" dentro del portafolio de Geely Holding, los modelos 01, 08 y 09 tienen características que los colocan claramente en un terreno aspiracional. El uso de plataformas compartidas con Volvo, los interiores bien acabados, la conectividad avanzada y el diseño sofisticado no son rasgos típicos de una marca generalista, sino de una que busca atraer a consumidores que valoran la tecnología y el diseño premium.

Precios y distribución

Las versiones y los precios se darán a conocer más adelante, sin embargo, directivos de Zeekr Group adelantaron que estos tres modelos se ubicarán en un rango de precios entre los 500,000 y el millón de pesos.

Edgar Suárez, Country Manager de Zeekr Group en México, explicó en entrevista que Lynk & Co compartirá red de distribución con Zeekr. “La estrategia principal es que las dos marcas se vendan en el mismo espacio… Habrá algunos concesionarios que no puedan vender Lynk & Co por cuestiones de espacio, pero la idea es que la mayoría de los showrooms sí lo hagan”, señaló.

Actualmente, la empresa cuenta con 10 puntos de venta y prevé abrir cinco más en 2025.