BYD busca conquistar Europa con autos eléctricos baratos y presiona a Tesla

BYD entra a la pelea por el mercado de los eléctricos accesibles

Actualmente, solo un puñado de modelos como el Dacia Spring o el T03 de Leapmotor están disponibles por debajo de los 20,000 euros. Sin embargo, la presión de BYD ha acelerado la reacción de los fabricantes tradicionales. Este año se espera el lanzamiento de al menos 11 modelos nuevos por menos de 25,000 euros, entre ellos el ID.2 de Volkswagen, el Renault R5, el Fiat Grand Panda y el Hyundai Inster.

El impacto del Dolphin Surf en Europa podría emular al del Seagull en China. Ese modelo, con un enfoque similar de bajo costo y alto equipamiento, ha catapultado a BYD en las listas de ventas del mercado más grande del mundo. En lo que va de 2024, el Seagull solo ha sido superado por el Model Y de Tesla, con más de 442,000 unidades matriculadas. A nivel global, sus ventas ya crecieron 45% este año, hasta alcanzar las 170,000 unidades, según datos de la propia compañía.

Este crecimiento acelerado es clave para entender el momento que atraviesa BYD. En 2023 superó a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo y ahora busca consolidar esa posición entrando de lleno a mercados desarrollados como el europeo. Para lograrlo, la empresa ha iniciado una revisión profunda de sus operaciones en la región.

Los primeros tropiezos de BYD en Europa obligaron a un cambio de estrategia: ahora amplía su red de concesionarios, incorpora modelos híbridos para mercados con infraestructura limitada y ha contratado a directivos con experiencia local. El resultado de esa reconfiguración empieza a notarse en los números.

En Alemania, las ventas de BYD crecieron significativamente: en los primeros cuatro meses de 2025 se vendieron 2,791 unidades, casi alcanzando el total anual de 2024, que fue de 2,891 unidades, según la autoridad automotriz alemana KBA. En toda Europa, las ventas se cuadruplicaron en el primer trimestre, llegando a 37,201 unidades.

Mientras tanto, en Tesla...

Ese crecimiento contrasta con la situación de Tesla. Las ventas del fabricante estadounidense cayeron 37.2% en Europa durante el mismo periodo. La compañía enfrenta una crisis de reputación que se ha profundizado con las recientes incursiones políticas de su CEO, Elon Musk, lo que ha dado pie a campañas de boicot y un desplome en los índices de popularidad de sus marcas.

Tesla cayó del puesto 8 al 95 en el ranking de las compañías más populares en Estados Unidos, según datos citados por Reuters. SpaceX también experimentó una caída de reputación, mientras se acumulan protestas y actos vandálicos contra vehículos de la marca, principalmente en países europeos.

La decisión de Musk de alinearse con el expresidente estadounidense Donald Trump ha resultado impopular en Europa. Su respaldo público al partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD), conocido por su discurso antiinmigrante, provocó una ola de críticas que agravó aún más su deterioro de imagen.

Durante el Qatar Economic Forum, Musk anunció que reducirá drásticamente sus aportaciones económicas a la política, aunque no negó que volvería a involucrarse si lo considera necesario. “Ya he hecho suficiente”, dijo ante la audiencia. “En la actualidad no veo ninguna razón para seguir”, agregó.

Aunque Musk afirmó que seguirá al frente de la empresa durante los próximos cinco años, los mercados han reaccionado con escepticismo. En lo que va de 2025, las acciones de Tesla ya perdieron 11.92% de su valor, equivalentes a 45.21 dólares por acción.

En contraste, BYD continúa expandiéndose. Según Davino, este año entrará en 12 nuevos mercados europeos y aumentará sus puntos de venta a más de mil. El enfoque no es solo ganar participación de mercado, sino establecer una presencia duradera que complemente su crecimiento en Asia y América Latina.

En México, la marca ha replicado este enfoque con modelos como el Dolphin y el Seagull, que destacan por su bajo precio y nivel de equipamiento. BYD ha firmado acuerdos con empresas de flotas y ha ampliado rápidamente su red de distribuidores, con lo que busca posicionarse como el proveedor líder de movilidad eléctrica.

Con la ofensiva europea, BYD busca consolidarse como el actor dominante del nuevo orden automotriz global. La fórmula es clara: democratizar el acceso a la electrificación, empujar a la baja los precios del segmento y capitalizar los errores de sus rivales, en especial de Tesla.

Europa representa el siguiente gran escalón para la estrategia de BYD. Si logra afianzarse en este mercado —considerado uno de los más exigentes por su normativa ambiental, sus consumidores informados y su infraestructura avanzada—, la empresa habrá dado un paso decisivo en su camino para consolidarse como el referente mundial de la movilidad eléctrica.