Coparmex señaló que esta jornada electoral no atendió las verdaderas necesidades del sistema de justicia, ni garantizó el fortalecimiento institucional que el país requiere. En ese sentido, recordó que, desde el inicio de la discusión de la reforma judicial, advirtió que el proceso carecía de fundamentos técnicos y no respondía al interés ciudadano.

La cámara empresarial también denunció irregularidades operativas durante la jornada electoral. Aseguró haber generado más de mil reportes, en los que documentó una baja participación ciudadana, retrasos en la instalación de casillas, así como actos de violencia en algunos centros de votación.

Entre las anomalías observadas, Coparmex destacó el uso de “acordeones” y otros mecanismos para inducir el voto en diversas casillas, lo que, a su juicio, confirma que no existieron condiciones para un ejercicio “auténticamente libre y razonado”. Estas prácticas, advirtió, deterioran aún más la credibilidad del proceso.

Un impacto para la inversión

Para la cúpula empresarial, el impacto de un sistema judicial debilitado no se limita al ámbito institucional. Afecta directamente la viabilidad económica del país. “Sin justicia independiente no hay inversiones sostenibles”, subrayó la organización, al advertir que México no puede aspirar a un desarrollo duradero sin legalidad ni certidumbre. Recalcó que quienes resulten electos o designados deben actuar con independencia y apego a derecho, ya que “de lo contrario, no habrá confianza ni inversión que aguante”.

Coparmex también alertó sobre una tendencia creciente entre empresas transnacionales que, ante la desconfianza en la justicia local, están optando por resolver sus controversias en tribunales internacionales. Esta dinámica, añadió, deja en situación de mayor vulnerabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas, que carecen de acceso a esos mecanismos.

“Defender el Estado de Derecho es defender el futuro del país”, sostuvo el organismo, al señalar que lo que está en juego no es solo una elección, sino el modelo democrático que México ha construido durante décadas.

Asimismo, el organismo empresarial afirmó que se mantendrá como observador permanente del desempeño del nuevo modelo judicial. Anticipó que evaluará periódicamente su operación, emitirá informes independientes y alzará la voz ante cualquier intento de debilitar la justicia en México.

"Esta elección no puede convertirse en el nuevo modelo"

El organismo patronal insistió en que este modelo no debe convertirse en precedente para futuros procesos electorales. “No debe sentar precedentes para justificar recortes presupuestales, reducir el número de casillas que solo debilitaron la logística electoral, exigir a las autoridades electorales la organización de una elección con poco tiempo, entre problemas”, sostuvo.

Coparmex también anunció que trabajará en una propuesta alternativa de reforma judicial, construida a partir de criterios técnicos, buenas prácticas internacionales y con la participación de expertos, organizaciones sociales y actores del sector productivo. El objetivo, afirmó, es construir un modelo de justicia verdaderamente funcional e independiente.

La iniciativa privada reiteró su disposición para colaborar en la construcción de un sistema judicial eficiente, pero subrayó que no respaldará esquemas impuestos sin consulta o que debiliten las instituciones. “Nuestra posición es clara: esta elección no puede convertirse en el nuevo modelo”, señaló.