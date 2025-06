El directivo advirtió que mantener esta política arancelaria paralizaría las ventas mexicanas al mercado estadounidense. “Mientras se mantenga el arancel del 50% se van a frenar las exportaciones”, señaló.

El impacto sería considerable: alrededor del 84% de las exportaciones mexicanas de acero y aluminio se dirigen a Estados Unidos. En 2024, esas exportaciones sumaron 16,078 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco de México.

Vedoya considera que el Gobierno mexicano está actuando de manera decidida para defender al sector. “México está respondiendo y el Gobierno está tomando acciones para defender lo que pueda pasar en la industria siderúrgica y en muchas otras industrias, porque China sí está abusando de las leyes de comercio; y no tengo duda de que México está reaccionando ante ese abuso con muchas acciones entre la Secretaría de Economía y la presidenta.”

El CEO de Ternium subrayó que el exceso de oferta que hoy distorsiona los mercados globales tiene su origen en las prácticas comerciales de China. “La realidad es que todo el exceso de capacidad que creó China es a base de subsidios, a base de no respetar las leyes de comercio, a base de no respetar las leyes de la Organización Mundial de Comercio, lo que ha hecho un daño no solo a la industria siderúrgica, sino a todas las industrias”, explicó.

“China acaparó la manufactura del mundo y no podemos seguir con eso porque uno puede competir contra todo, pero no contra subsidios y contra el no cumplimiento de las leyes”, añadió.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se ha manifestado contra el aumento de tarifas impuesto por Washington. “México tiene que protegerse y fortalecerse. No creemos que sea justa, ni sostenible, porque encarece todo y esperamos llegar a un acuerdo”, sostuvo.

Vedoya recalcó que esta situación crítica no es resultado de factores internos. “Es un momento de muchísima incertidumbre para la industria siderúrgica en particular y yo creo que para toda la economía en general, no por factores propios de México, sino por lo que está pasando con nuestro vecino”, indicó.