350 gasolineras están en el limbo por rezago en permisos

Por ahora, no hay avance. El nuevo organismo que regulará al sector energético, la Comisión Nacional de Energía (CNE), aún no puede ejercer su función más crítica: otorgar permisos. A pesar de haber sido formalmente instalada y contar con un comité técnico, la falta de un reglamento específico en materia de hidrocarburos impide que la dependencia sesione y resuelva los cientos de trámites acumulados. La industria, que ya arrastra una parálisis, advierte que de no actuar pronto, el mercado seguirá detenido y al menos 350 nuevas estaciones de servicio podrían quedar varadas.

Para este 2025, se proyectaba que México cerrara el año con unas 400 nuevas estaciones autorizadas. Pero con apenas 44 permisos entregados entre enero y marzo —cuando aún operaba la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE)— y con una CNE que no ha comenzado a emitir autorizaciones, la meta parece alejarse cada semana.

“La meta de cerrar el año con al menos 400 nuevas autorizaciones gasolineras solo será alcanzable si el nuevo regulador comienza a operar con eficiencia y reglas claras”, advirtió Alicia Zazueta, presidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), quien representa a una red clave de actores en la cadena de valor del sector.