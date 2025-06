Espino detalló que el monto reconocido oficialmente como adeudo asciende a 400,000 millones de pesos, sin incluir trabajos que ni siquiera han sido facturados debido a problemas con el sistema interno de conciliación de pagos de Pemex, conocido como Copades.

“Para dar una idea, tenemos más de 50,000 millones de pesos que ni siquiera están facturados porque el sistema no lo permite”, señaló el dirigente empresarial. Además, algunos pagos se remontan a trabajos realizados desde el año pasado.

Aunque la administración federal ha asegurado tener un plan para resolver la crisis, los proveedores dicen no haber visto señales concretas de que así sea. “El tema aquí es cómo se va a pagar lo que se debe, porque si ya no hay dinero, cómo van a enfrentar la deuda. No vemos que haya un presupuesto autorizado ni alguna iniciativa en el Gobierno para ver cómo se va a enfrentar esto”, lamentó Espino De la Peña.

El gobierno promete cubrir pagos, pero el presupuesto

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, intentó calmar las aguas esta semana al asegurar que los pagos se normalizarán en julio. “Hay un plan. Ya está resuelto y se van a empezar a normalizar también todos los pagos a proveedores a partir del próximo mes”, dijo durante un evento en Ciudad del Carmen, Campeche.

Sin embargo, en el sector reina la incredulidad. Espino recordó que desde diciembre pasado se han hecho promesas similares sin que se haya materializado ninguna solución duradera. “Vivimos una situación de total incertidumbre”, afirmó.

Los datos respaldan la preocupación. Aunque Pemex realizó pagos por 147,000 millones de pesos al cierre del primer trimestre, los adeudos totales superan esa cantidad por más del doble. Y la posibilidad de que se asignen más recursos parece limitada.

Pemex Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria donde se concentra el mayor volumen de deuda, ya ejerció más de 99,600 millones de pesos del presupuesto de 180,500 millones asignado para todo 2025. Es decir, más del 70% en apenas tres meses.

“Vemos cómo el presupuesto de inversión para este año ya se redujo considerablemente. Ya estamos en junio y vamos a la mitad del año sin recursos suficientes”, advirtió el presidente de Amespac.