¿Auto nuevo? El autofinanciamiento revive como opción frente a la caída automotriz

¿Cómo funciona el autofinanciamiento?

El autofinanciamiento opera mediante la integración de grupos de personas que realizan aportaciones mensuales y participan en sorteos que les otorgan el derecho a adjudicarse un vehículo nuevo. Una de sus principales ventajas es que, en la mayoría de los casos, no se requiere un enganche.

Rocío Niño Lazalde, directora de Grupo VAMSA, describe el esquema con tres palabras: “planificado, flexible y adaptable”. Desde su perspectiva, el modelo representa una alternativa especialmente atractiva para los cerca de 30 millones de mexicanos que no cuentan con historial crediticio.

Además, el autofinanciamiento también se ha convertido en una herramienta estratégica para las marcas automotrices, al abrir nuevas oportunidades de colocación de unidades en el mercado nacional. “El autofinanciamiento es un gran negocio para las empresas porque diversifica su portafolio. Nos permite captar diversos perfiles de clientes y diseñar planes a su medida”, añade Niño.

El renovado interés por este esquema también ha atraído a nuevos jugadores del sector financiero. En marzo de este año, la fintech automotriz Kuna anunció una alianza con CrediNissan, la financiera de la marca japonesa, con el objetivo de ampliar el acceso a clientes que no califican para créditos tradicionales.

Como resultado de esta colaboración, más de 50 grupos automotrices cuentan ya con Kuna como su segunda opción de financiamiento, ofreciendo tasas que parten del 19.49% para segmentos subprime y near-prime, es decir, para perfiles de alto riesgo o con acceso limitado al crédito.

“Donde las financieras tradicionales ya no alcanzan, especialmente en los segmentos más riesgosos, se generan alianzas con empresas más flexibles y con menos controles, lo que permite ampliar la cobertura del portafolio”, explica Eric Ramírez, director de Urban Science para América Latina y el Caribe.

Un esquema útil, pero no inmediato

No obstante, el autofinanciamiento no es una solución adecuada para quienes requieren un vehículo de manera inmediata, debido a la naturaleza misma del sistema. Por ejemplo, en Mazda Autofinanciamiento, los clientes participan en “Eventos de Adjudicación” mensuales mediante sus aportaciones, pero no existe garantía de obtener el auto de inmediato.

Mazda también ofrece la opción de “Adjudicación por Subasta”, que permite a los participantes adelantar mensualidades para incrementar sus posibilidades de obtener el vehículo antes del sorteo regular.

En el caso de Honda, además de la subasta, se incluye una modalidad llamada “Orden Secuencial”, en la que si el ganador de una adjudicación no realiza una oferta, el vehículo pasa automáticamente al siguiente en la lista, lo que añade otra capa de flexibilidad al sistema.

Estos mecanismos muestran que el autofinanciamiento está diseñado principalmente para personas que no tienen una necesidad urgente de contar con un automóvil nuevo, sino que pueden esperar y planear su adquisición con más calma.

“La mayoría de los consumidores actuales no están interesados en el autofinanciamiento porque quieren el auto de inmediato. Este esquema es ideal para quienes se integran por primera vez al mercado de autos nuevos. Su crecimiento depende directamente de la capacidad de ahorro del cliente y de que no requiera el vehículo con urgencia”, comenta Ramírez.