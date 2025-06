BYD revela qué pasará con las agencias que operaba Liverpool

¿Qué pasará con las tiendas de BYD que operaba Liverpool?

Para BYD, el movimiento representa una oportunidad. Las siete tiendas que operaba Liverpool —ubicadas en plazas estratégicas como Perisur, Galerías Insurgentes (CDMX), Santa Anita y Guadalajara (Jalisco)— serán transferidas a grupos automotrices con experiencia, lo que permitirá consolidar una red más especializada. “Ellos sí son cocheros, lo que quieren es tomar esas operaciones y llevarlas a otros niveles”, dijo Gutiérrez.

Liverpool aportó lo que Gutiérrez califica como una plataforma de arranque, pero el concepto de showroom dentro de un centro comercial tenía limitaciones para una marca automotriz en expansión. “Las instalaciones de hoy en día ya nos quedaban cortas. Son mall stores, con talleres reducidos. Ahora que llegan manos de cocheros, todo se vuelve integral”, explicó.

Los clientes que compraron su vehículo en alguna de estas tiendas no tendrán afectaciones. Los mismos asesores y servicios seguirán disponibles, pero operados por grupos con mayor enfoque y capacidad logística. “Si tú compraste un auto en Perisur, ahí va a estar tu asesor, tu agencia, tu todo. Lo único que cambia es el grupo detrás”, detalló.

El cambio no sólo fue amistoso, sino que también fue estratégicamente coordinado. A diferencia de otros casos, como el de Elektra con marcas chinas, aquí no se rompe la relación con la automotriz. “Liverpool no nos trajo al país. Nosotros ya estábamos. Era un socio comercial como todos los demás cocheros”, subrayó Gutiérrez.

BYD alista una expansión

La red actual de BYD en México suma 23 grupos comerciales y se prepara para cerrar el primer semestre de 2025 con 80 agencias.

En las últimas dos semanas, inauguraron agencias en Santa Mónica, Iztapalapa, Cancún y Avenida Universidad. “Todo está cuidado, todo está planeado, de tal forma que la sociedad siga como hoy en día”, aseguró Gutiérrez.

El foco ahora está en consolidar la red de concesionarios y hacerla más eficiente. “Nuestro activo más importante, que se llama BYD, sigue. Y seguirá. Vamos a llegar, estoy seguro, al primer lugar”, dijo Gutiérrez con confianza.

Gutiérrez tiene una fórmula clara: por cada 1,000 unidades proyectadas, debe haber una agencia que respalde esa venta. “Si voy por 80,000 unidades, necesito 80 agencias. Si apunto a 100,000, tengo que tener 100 puntos de venta. Todo está escalado con lógica comercial”, explicó.