Michelin explica por qué cerrará su planta de Querétaro y qué pasará con los empleados

Obsolescencia y baja rentabilidad aceleran cierre en Querétaro

La historia de esta planta comenzó bajo otra bandera. Fue construida originalmente por Uniroyal, una marca que después se convirtió en subsidiaria de Michelin. La adquisición se completó en 1990, cuando Michelin compró Uniroyal Goodrich Tire Co.

En su última etapa, la planta fabricaba llantas pequeñas —rin 15 y menores— para vehículos subcompactos, un tipo de producto que ha ido perdiendo relevancia en Estados Unidos. Michelin produce sobre todo para Estados Unidos, donde la demanda por este tipo de neumáticos ha disminuido. Aunque en México aún se consume una proporción significativa de llantas pequeñas —rin 13, 14 y 15 representan entre 40% y 45% del mercado, según distribuidores—, la decisión obedece a una lógica de rentabilidad y exportación.

Modelos populares como Nissan Versa o Volkswagen Vento aún utilizan llantas de rin 15, pero la tendencia es clara. “Hasta hoy en los vehículos más compactos normalmente ya encuentras mucho desde el ring 16 para adelante. Entonces también el volumen naturalmente de esas llantas baja mucho año tras año”, detalló Hein.

La planta de Querétaro apenas superó las 500,000 llantas producidas en su último año operativo, un volumen bajo que, a diferencia de otras fábricas especializadas en neumáticos de alto desempeño y alto margen, no se justificaba económicamente. Esta combinación de bajo volumen y escaso margen dejó de ser viable para Michelin desde una perspectiva de negocio.

Reconfigurar Querétaro para fabricar otros tipos de llantas? No era opción, dice Hein. “La línea de producción ya es tan obsoleta, sobre todo en maquinaria y demás, que ya no es funcional. Incluso hoy… no tenemos ni la oportunidad de estar rescatando maquinaria de ahí y poder usarla en León, porque ya son otras generaciones de tecnología”.

“El rescate hubiera significado quitar esa línea y construir casi, casi de cero”, resume Hein. Y cuando ya existe una planta nueva, más flexible y con espacio para crecer, reinvertir en una fábrica antigua no era una jugada lógica.

El sitio que gana terreno es León, Guanajuato. Su construcción se dividió en dos fases: la primera inició en 2016 con una inversión de aproximadamente 510 millones de dólares, destinada a levantar la infraestructura básica y arrancar operaciones.

En 2022 comenzó la segunda etapa, con una inversión adicional cercana a los 400 millones de dólares, enfocada en ampliar la capacidad instalada, automatizar procesos y atender la creciente demanda del mercado norteamericano. En conjunto, el complejo ha requerido más de 910 millones de dólares y actualmente emplea a más de 2,000 personas.

La planta de León tiene capacidad para producir hasta 13 millones de llantas al año, tanto llantas para equipo original como para el mercado de repuesto, principalmente para exportación.

Tres alternativas para los 500 trabajadores

Michelin asegura que la salida está siendo planeada con meses de anticipación para reducir el impacto en el personal. Cerca de 500 trabajadores serán afectados. En las últimas semanas, la empresa sostuvo reuniones uno a uno con cada trabajador para presentarles las posibles alternativas.

La primera es la reubicación a la planta de León, para quienes estén dispuestos a cambiar de residencia. Allí se están generando nuevas vacantes conforme avanza la expansión de la segunda fase del complejo.

Una segunda opción es la reubicación interna en funciones dentro del mismo corporativo de Michelin en Querétaro, el cual no se cierra ni se traslada, y seguirá operando en la misma ubicación. Esta posibilidad está dirigida a trabajadores con un perfil administrativo o técnico que pueda cubrir puestos disponibles en esa estructura.

Una tercera vía contempla apoyar a los colaboradores para integrarse a la red de distribución de Michelin en México, conformada por decenas de centros de servicio y socios comerciales. Aunque esta opción no garantiza plazas directas, la compañía trabaja para facilitar enlaces con empresas aliadas que podrían absorber parte del personal.

“Seguramente va a haber diferentes caminos para cada uno”, reconoció Hein. “No podemos garantizar colocar a todos, pero sí estamos tomando mucha iniciativa para poder ofrecer la mejor solución posible.”

El destino de la infraestructura aún no está definido. Michelin se encuentra en conversaciones con autoridades estatales y municipales para evaluar posibles nuevos usos. “Hoy todavía no te puedo dar una respuesta… pero sí estamos trabajando justo en conjunto también con gobierno y con instituciones para ver cómo podríamos dar un mejor uso a esta área”.

Hein detalla que estrategia de Michelin no es retirarse, sino modernizar su huella industrial para alinearse con los nuevos requerimientos del mercado y de su base exportadora “Probablemente mucha gente pensó que Michelin se va a ir de la región, ¿no? Pero al contrario”, aclara Hein. “De hecho, estamos invirtiendo, seguimos invirtiendo”.