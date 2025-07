El éxito de Toyota con híbridos provoca listas de espera y escasez

A diferencia de otras marcas que apostaron por los eléctricos puros o mantuvieron motores convencionales, Toyota se centró en los híbridos no enchufables como paso intermedio. Hoy recoge los frutos, ya que cerca del 40% de sus ventas en México provienen de modelos electrificados, y la cifra va en ascenso.

RAV4, Highlander, Camry, Corolla, Sienna… todos con versiones híbridas o ya solo disponibles bajo ese tren motriz. En el caso del Camry y la Sienna, por ejemplo, ya no se vende una sola unidad a gasolina. “Esa decisión fue estratégica. Y hoy vemos que fue la correcta”, dice Díaz.

Las razones detrás de las listas de espera de Toyota

Pero la alta demanda ha puesto a prueba la capacidad instalada. “Las plantas ya están a full”, reconoció Díaz. Y aunque la compañía ha enviado señales claras a Japón para ampliar el suministro, no está en manos de las filiales locales decidir si se construyen nuevas líneas o fábricas. “Toda esa información la concentra Japón. Yo no te sabría decir si Toyota Motor Corporation va a ampliar líneas de producción… me gustaría que lo hiciera”.

Díaz reconoce que la lucha por conseguir más unidades es fuerte. “Competimos contra otras 180 operaciones de Toyota en el mundo y todos queremos lo mismo”, dijo. “Y estamos al lado del mercado más grande del mundo, Estados Unidos, que es un enorme consumidor de muchos de los productos de los cuales tenemos nosotros sobredemanda”

La sobredemanda que la marca experimenta en algunos de sus modelos híbridos implica incluso controlar el entusiasmo comercial. Toyota ha evitado campañas de marketing que exacerben la demanda si no hay inventario. Y ha puesto lupa sobre los concesionarios para evitar abusos, como exigir anticipos no reembolsables o condicionar la venta a la contratación obligatoria de financiamiento con su brazo financiero.

México ha ganado terreno en el ranking interno de ventas. El país ya es el mercado número 16 de Toyota a nivel global y se ubica en el top 20 de sus operaciones. “Vendemos más que algunos países europeos de primer mundo, o estamos similares”, sostuvo Díaz. “¿Podemos más? Claro que podemos más”.

En el mercado mexicano, Toyota y su marca premium Lexus aumentaron sus ventas 3.7% entre enero y junio, según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). “Vamos conforme al plan, vamos ganando participación de mercado, si tú quieres de forma marginal, pero vamos ganando”, dijo Díaz. “Seguimos cumpliendo nuestros objetivos”.

RAV4, el vehículo más vendido del mundo, de EU y de México

Mientras tanto, Toyota sigue escalando posiciones en los rankings de ventas con sus motorizaciones híbridas. En 2024, la Toyota RAV4 hizo historia por partida doble: no solo se convirtió en el vehículo más vendido del mundo —con 1.18 millones de unidades colocadas, superando por estrecho margen al Tesla Model Y—, sino que también logró destronar a la Ford F-150 como el modelo más vendido en Estados Unidos, algo que no había ocurrido en décadas. Con más de 475,000 unidades vendidas en ese mercado, la SUV dejó atrás a la icónica pickup. Su éxito, en gran medida se explica por su variante híbrida, según datos de la consultora Jato Dynamics.

En México, el éxito de la RAV4 se consolidó en la primera mitad de este año, cuando superó a la pickup Hilux como su modelo más vendido en el país. “Desde que lanzamos esta generación actual, por allá del 2019 o 2018, que introdujimos la versión híbrida, pues no ha dejado de tener demanda”, dijo el directivo.

Ante el éxito global de la variante híbrida, la marca decidió que la próxima generación de RAV4 será 100% híbrida. Aunque la fecha exacta aún depende de factores logísticos —como el inicio de producción en Canadá, desde donde se exporta el modelo a México—, todo apunta a que las primeras unidades estarán disponibles en los concesionarios nacionales durante el primer trimestre de 2026. “Esperen noticias, puede ser a fin de año, pero para principios del próximo ya deberíamos tenerlas acá”, dijo Díaz.

En medio de una industria marcada por caídas, Toyota se muestra como una excepción. “No a todo el mundo le está yendo mal. Si hay retos, pero yo creo que a las marcas que hemos trabajado mucho, que están preparadas, las que han tenido disciplina, no tiene por qué irles mal”.