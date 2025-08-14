Claudia Sheinbaum confirma desabasto de gasolina; ¿hay combustible en CDMX y Edomex?

Un ejemplo es la estación de la marca Pemex, ubicada en la esquina de Valle de las Zapatas y Valle de Santiago, en la colonia Valle de Aragón 1ra Sección en el municipio de Nezahualcóyotl.

El desabasto de combustibles se ha empezado a registrar desde el fin de semana en el Valle de México, algunas estaciones reciben algún tipo de combustible pero se agota rápidamente, pues algunas estaciones han registrado compras de pánico, derivadas de avisos y cadenas de mensajes vía WhatsApp, que alertan a la población, como en el caso de Ecatepec.

Hoy jueves, dos estaciones de servicio de la alcaldía Benito Juárez no cuentan con gasolina premium, según trabajadores, días pasados no tuvieron ningún combustible disponible. “Hay desabasto, no teníamos siquiera Magna, nos llegó en la madrugada”, apuntaron.

Naucalpan también se ha visto afectada, la gasolinera ubicada en Manuel A. Camacho 810, tiene al menos una semana sin ofrecer servicio.

Gasolinera en Naucalpan, Edomex (Luz Elena Marcos)

¿Qué pasa con el desabasto de gasolina en agosto 2025?

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su conferencia mañanera de hoy que existe un tema con el abasto del combustible en algunos puntos de la ciudad, aunque la problemática se ha concentrado específicamente en el estado de Chiapas desde la semana pasada.

“Se va a resolver, no es que no haya (combustibles), sí está llegando combustible, pero sí hay por ahí un problema con los piperos, pero ya está por resolverse. Especialmente Chiapas (es el más afectado), pero se va a resolver, ya lo trae la Secretaría de Energía, Pemex, todos”, aseguró la mandataria federal, aunque no especificó un tiempo o días exactos.