ArcelorMittal reporta estallido en su planta de Lázaro Cárdenas sin heridos

La siderúrgica ArcelorMittal informó que la tarde del lunes se registró un “fuerte estallido” en las instalaciones de su planta ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, considerada una de las más importantes de la compañía en México.
En un comunicado, la empresa señaló que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y emergencia, lo que permitió controlar la situación y confirmar que no hubo personas lesionadas.
La compañía no detalló las causas del estallido ni el área de la planta en la que ocurrió, aunque precisó que continúa la revisión interna para evaluar posibles daños en las instalaciones.