ArcelorMittal reporta estallido en su planta de Lázaro Cárdenas sin heridos

La siderúrgica ArcelorMittal informó que la tarde del lunes se registró un “fuerte estallido” en las instalaciones de su planta ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, considerada una de las más importantes de la compañía en México.

En un comunicado, la empresa señaló que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y emergencia, lo que permitió controlar la situación y confirmar que no hubo personas lesionadas.

La compañía no detalló las causas del estallido ni el área de la planta en la que ocurrió, aunque precisó que continúa la revisión interna para evaluar posibles daños en las instalaciones.

El complejo de Lázaro Cárdenas es estratégico para ArcelorMittal, ya que concentra buena parte de su producción de acero en el país y abastece a sectores como la construcción, infraestructura y manufactura.

ArcelorMittal es uno de los principales productores de acero a nivel global, con operaciones en más de 60 países. En México, su planta de Michoacán es la más grande de su tipo y una de las mayores fuentes de empleo de la región.

Hasta el momento, la compañía no ha informado si el estallido tendrá algún impacto en sus operaciones productivas ni en el suministro a clientes nacionales e internacionales.