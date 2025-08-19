Arnulfo González, gerente de Producto, Precio y Planeación en Volkswagen, señaló que el nombre Tera busca transmitir atributos de “audacia”, conexión, innovación y tecnología”.

Motorización, rendimiento y características

El diseño estuvo a cargo del equipo encabezado por José Carlos Pavone, jefe de diseño de Volkswagen para las Américas. El ejecutivo explicó que Tera integra rasgos que lo vinculan con la tradición de la marca.

La propuesta estética del modelo busca diferenciarse con líneas fluidas que refuerzan la robustez en la parte frontal y una silueta trasera marcada por un poste C ensanchado. El spoiler trasero, disponible en la versión Highline, suma un perfil más deportivo, mientras que el techo inclinado conserva el carácter de SUV compacto.

La iluminación se ha convertido en uno de los elementos clave. Los faros LED integrales incorporan una firma luminosa fraccionada, mientras que las luces traseras introducen un efecto “click-clack”, que modifica su forma al encenderse. Estos detalles buscan darle identidad propia dentro del portafolio de la marca.

Al interior, Tera incorpora pantallas de 8 o 10 pulgadas según la versión, interiores bitono y elementos de conveniencia como colgadores para ropa. También incluye detalles de interacción con el conductor, como mensajes personalizados que aparecen al apagar el vehículo, entre ellos la frase “See you soon”.

La versión Trendline, de entrada, equipa un motor 1.6 litros de cuatro cilindros con 109 caballos de potencia y transmisión manual de cinco velocidades. Integra seis bolsas de aire, sensores de estacionamiento traseros, detector de cansancio, control de velocidad crucero y freno multicolisión.

La versión intermedia Comfortline incorpora un motor de tres cilindros turbo de 1.0 litros con 99 caballos, acoplado a transmisión Tiptronic de seis velocidades. Añade rines de aluminio de 16 pulgadas, control de velocidad crucero adaptativo (ACC) y mejoras en acabados interiores.

La variante tope de gama, Highline, ofrece el mismo motor 1.0 litros turboalimentado y transmisión automática, pero con un nivel de equipamiento superior. Incluye cámara de reversa, Lane Assist, monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico trasero, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cargador inalámbrico y rines de 17 pulgadas.

De acuerdo con la compañía, el rendimiento de combustible ronda los 17 kilómetros por litro.

En materia de seguridad, Tera obtuvo cinco estrellas en las pruebas Latin NCAP 2025 bajo el protocolo más reciente, tanto en protección de adultos como de niños. El modelo está construido sobre la plataforma MQB, que incorpora aceros de ultra alta resistencia en áreas clave de la carrocería.

Precio de Volkswagen Tera en México

En términos de precios, Tera se comercializará en tres versiones: Trendline por 386,990 pesos, Comfortline por 427,990 pesos y Highline por 466,990 pesos.

Además, el modelo se comercializará en seis colores y contará con beneficios de la marca como cinco años de garantía, seguro contra robo de autopartes y asistencia vial.