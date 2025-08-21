Adidas se disculpa en persona ante indígenas por los huaraches Oaxaca Slip-On

"Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar, por lo cual les ofrecemos una disculpa pública", dijo Karen González, directora de Legal y Cumplimiento de Adidas México, en un acto en la comunidad de menos de 2,000 habitantes.

El evento, celebrado en un campo deportivo al aire libre, fue amenizado por una banda de música autóctona y muchos asistentes lucieron vestimentas tradicionales.

González dijo también que la compañía evitará en el futuro actuar sin "la guía y colaboración" de Villa Hidalgo Yalálag, "estableciendo un diálogo basado en el respeto, la escucha y el reconocimiento de su herencia cultural".

"Muchas gracias por cumplir con su palabra", afirmó el alcalde, Eric Fabián. "(La herencia cultural) es algo que nosotros cuidamos muy celosamente. Yalálag vive de las artesanías", agregó.

Willy Chavarría, durante el fin de semana declaró que su intención era "honrar el espíritu cultural y artístico de Oaxaca" y lamentó que el desarrollo del diseño no fuera apropiado al no realizarse en asociación directa con la comunidad oaxaqueña.

La empresa presentó el modelo de zapatillas en colaboración con el diseñador estadounidense Willy Chavarría el 5 de agosto, y a partir de la fecha, tanto el gobierno local como el federal manifestaron las acusaciones por apropiación cultural.

Como respuesta a la polémica, la presidenta Claudia Sheimbaum selañó que trabajan en el fortalecimiento de la legislación para que queden claras las sanciones para quienes incurren en apropiación cultural indebida.

En los últimos años, México ha acusado de plagio, por razones similares, a reconocidos actores de la industria de la moda, como la china Shein, la firma francesa de alta costura Louis Vuitton, la diseñadora venezolana Carolina Herrera, la española Inditex, la dueña de Zara y la estadounidense Patowl.

Con información de Reuters.