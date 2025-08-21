Grupo Herdez vende la mitad de su participación en McCormick y gana en Bolsa

Publicidad

Grupo Herdez reduce su participación en McCormick y el mercado lo palomea

La empresa mexicana concretó una operación de 750 millones de dólares con McCormick & Company, manteniendo 25% de participación y servicios de distribución.
jue 21 agosto 2025 01:16 PM
El acuerdo permitirá a Herdez liberar capital para nuevas oportunidades estratégicas y a McCormick fortalecer su portafolio en México y la región.

Grupo Herdez continúa con movimientos estratégicos. La empresa, que recientemente aprobó la escisión de Grupo Nutrisa, anunció la reducción de su participación en McCormick a la mitad, quedando en 25%. Esta decisión impulsó de manera significativa el desempeño de sus acciones en el mercado bursátil.

La compañía mexicana vendió la participación a McCormick & Company en una operación valuada en 750 millones de dólares. Como parte del acuerdo, Herdez seguirá ofreciendo servicios, entre ellos ventas y distribución, a través de sus subsidiarias.

Tras el anuncio, los títulos de Grupo Herdez se dispararon 25%, alcanzando los 69 pesos por acción, lo que provocó que la Bolsa Mexicana de Valores suspendiera brevemente su cotización en el piso de remates.

“Esta transacción permitirá a Grupo Herdez seguir participando en futuras oportunidades de crecimiento, mientras conservamos nuestra escala y penetración en el mercado mexicano”, afirmó Héctor Hernández-Pons, presidente y director general de Grupo Herdez, en un comunicado.

La empresa de conservas proyecta que este acuerdo incremente el retorno para sus accionistas y le abra la puerta a nuevas oportunidades estratégicas, en línea con la reconfiguración de su portafolio.

La relación entre ambas compañías suma 78 años de colaboración. Con esta operación, se prevé que McCormick de México fortalezca la profundidad de su portafolio de productos y explore oportunidades adicionales en la región.

“Nuestra larga asociación con Grupo Herdez ha sido muy exitosa y, durante tres generaciones, el equipo ha hecho un extraordinario trabajo al consolidar a la marca McCormick como una de las más relevantes entre los consumidores mexicanos”, señaló Brendan Foley, CEO de McCormick & Company.

Se espera que la transacción concluya a inicios de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

