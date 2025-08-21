Grupo Herdez vende la mitad de su participación en McCormick y gana en Bolsa

Tras el anuncio, los títulos de Grupo Herdez se dispararon 25%, alcanzando los 69 pesos por acción, lo que provocó que la Bolsa Mexicana de Valores suspendiera brevemente su cotización en el piso de remates.

“Esta transacción permitirá a Grupo Herdez seguir participando en futuras oportunidades de crecimiento, mientras conservamos nuestra escala y penetración en el mercado mexicano”, afirmó Héctor Hernández-Pons, presidente y director general de Grupo Herdez, en un comunicado.

La empresa de conservas proyecta que este acuerdo incremente el retorno para sus accionistas y le abra la puerta a nuevas oportunidades estratégicas, en línea con la reconfiguración de su portafolio.

La relación entre ambas compañías suma 78 años de colaboración. Con esta operación, se prevé que McCormick de México fortalezca la profundidad de su portafolio de productos y explore oportunidades adicionales en la región.

“Nuestra larga asociación con Grupo Herdez ha sido muy exitosa y, durante tres generaciones, el equipo ha hecho un extraordinario trabajo al consolidar a la marca McCormick como una de las más relevantes entre los consumidores mexicanos”, señaló Brendan Foley, CEO de McCormick & Company.

Se espera que la transacción concluya a inicios de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.