Michelin y Querétaro activan plan laboral para empleados afectados por cierre de la planta

El esquema contempla dos frentes principales. Por un lado, la inserción inmediata al mercado laboral, mediante la Expo Empleo Michelin 2025, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de agosto con la participación de alrededor de 50 empresas que ofrecerán 1,000 vacantes en distintos sectores. Por otro, el desarrollo y certificación de competencias, orientado a mejorar la movilidad profesional de los trabajadores.

“En Michelin creemos que nuestro compromiso con las personas va más allá de nuestra operación en Querétaro. Queremos que cada colaborador no solo encuentre nuevas oportunidades, sino que salga fortalecido con certificaciones que impulsen su carrera a largo plazo. Este esfuerzo con el Gobierno del Estado es una muestra clara de nuestro compromiso con el bienestar y desarrollo de nuestro talento humano”, señaló Isabella Candescu, directora de personal Michelin para México y Centroamérica, citada en un comunicado.

Como parte del plan, la SEDESU impulsa la certificación EC1265 “Evaluación y aplicación de competencias suaves para la empleabilidad en el contexto laboral nivel básico”, avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Este proceso acredita habilidades transversales como comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de problemas y adaptabilidad.

De manera complementaria, la Secretaría del Trabajo organizó la Expo Empleo Michelin 2025, que se perfila como un punto de contacto clave entre los colaboradores y las compañías participantes. La feria contará con representación de sectores como automotriz, aeroespacial, manufactura y servicios, todos con amplia demanda de personal calificado en Querétaro.

El cierre de la planta de Michelin en el estado se enmarca en una estrategia global de la compañía para concentrar su producción en unidades más rentables, mientras que en México la demanda de llantas pequeñas —principal producto fabricado en Querétaro— mantiene presencia, pero con menor proyección de exportación.

El plan de acompañamiento laboral también reconoce la importancia de alianzas locales. Michelin agradeció el respaldo de la Cámara Franco-Mexicana de Industria y Comercio (capítulo Bajío), el Clúster Automotriz de Querétaro y la Asociación del Parque Industrial Benito Juárez, donde se ubica la planta.