La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con Henkel Capital, emitió una alerta sanitaria por la posible contaminación de un lote del champú “Totale”, marca Henkel-Tec Italy, tras detectarse la bacteria Klebsiella oxytoca en análisis internos de la compañía.
La advertencia corresponde al lote 1G27542266, que involucra 904 unidades del producto. Según el aviso, de confirmarse la contaminación, el champú podría desprender un olor fétido y desagradable, así como provocar infecciones oculares, nasales y cutáneas en personas sanas. En individuos con sistemas inmunocomprometidos, el riesgo podría ser mayor, al generar reacciones de mediana gravedad.