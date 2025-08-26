Henkel Capital informó que hasta el 6 de mayo de 2025 solo había recibido un reporte de producto dañado con olor anómalo. No obstante, en febrero inició una campaña de recolección de las unidades posiblemente afectadas, la cual se mantendrá activa hasta el mismo mes de 2026.

La empresa señaló que retirará del mercado el lote completo, como medida de precaución, e invitó a los consumidores a revisar si cuentan con un envase del champú identificado. Los detalles de la alerta están disponibles en la página oficial de Henkel México, donde también se publicó el comunicado correspondiente.

Para los usuarios que adquirieron el producto, la compañía habilitó un canal de atención a través del correo electrónico sacli@henkel.com y la línea telefónica 800 0072 254. Ahí se solicita una fotografía del envase y, a cambio, se enviará a domicilio un champú en buen estado sin costo. La devolución del producto dañado se hará mediante una guía prepagada por Henkel.