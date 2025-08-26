Publicidad

Empresas

Profeco alerta sobre lote de champú de Henkel Capital por posible contaminación

El champú contaminando podría desprender un olor fétido y desagradable, así como provocar infecciones oculares, nasales y cutáneas en personas sanas.
mar 26 agosto 2025 01:34 PM
Lote contaminado
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con Henkel Capital, emitió una alerta sanitaria por la posible contaminación de un lote del champú “Totale”, marca Henkel-Tec Italy, tras detectarse la bacteria Klebsiella oxytoca en análisis internos de la compañía.

La advertencia corresponde al lote 1G27542266, que involucra 904 unidades del producto. Según el aviso, de confirmarse la contaminación, el champú podría desprender un olor fétido y desagradable, así como provocar infecciones oculares, nasales y cutáneas en personas sanas. En individuos con sistemas inmunocomprometidos, el riesgo podría ser mayor, al generar reacciones de mediana gravedad.

Henkel Capital informó que hasta el 6 de mayo de 2025 solo había recibido un reporte de producto dañado con olor anómalo. No obstante, en febrero inició una campaña de recolección de las unidades posiblemente afectadas, la cual se mantendrá activa hasta el mismo mes de 2026.

La empresa señaló que retirará del mercado el lote completo, como medida de precaución, e invitó a los consumidores a revisar si cuentan con un envase del champú identificado. Los detalles de la alerta están disponibles en la página oficial de Henkel México, donde también se publicó el comunicado correspondiente.

Para los usuarios que adquirieron el producto, la compañía habilitó un canal de atención a través del correo electrónico sacli@henkel.com y la línea telefónica 800 0072 254. Ahí se solicita una fotografía del envase y, a cambio, se enviará a domicilio un champú en buen estado sin costo. La devolución del producto dañado se hará mediante una guía prepagada por Henkel.

