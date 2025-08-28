Las marcas de autos chinos más vendidos en México y sus modelos más exitosos en 2025

Mucho se habla del auge de los autos chinos en el mercado mexicano, pero al ver las cifras de ventas de vehículos, la competencia contra las automotrices clásicas es muy dispareja. De enero a julio de 2025, se han vendido 833,824 vehículos ligeros que, según la Secretaría de Economía, son los automóviles para pasajeros que no contengan más de ocho asientos (incluido el conductor).

Marcas como Nissan (18.2%), General Motors (13.3%) y Volkswagen (11.3%) comparten el podio, de acuerdo a un análisis de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), con cifras del Inegi.

Entre las estadísticas significativas, MG Motor es la única marca automotriz china resaltada, con una participación de 3.3% de las ventas. Otros nombres que tienen un porcentaje similar son la estadounidense Ford (3.6%) y la coreana Hyundai (3.6%).

Las marcas de autos chinas más vendidas en México

La AMIA y AMDA destacaron las siguientes marcas en su análisis de las ventas por menudeo en México, enero a julio de 2025:

MG Motor - 27,597 unidades

JAC - 14,187 unidades

Changan - 8,975 unidades

Great Wall Motor - 8,424 unidades

Chirey - 5,559 unidades

Foton - 1,354 unidades

Jetour - 195 unidades

Como puntalizaciones, Jetour dejó de reportar datos al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi en marzo de 2025, y Chirey desde mayo.

Los modelos de MG Motor más vendidos

En julio de 2025, la marca vendió 4,357 unidades de vehículos ligeros, 6.2% menos que el año pasado. En lo que va del año se han vendido 27,597 unidades, 1,555 menos que en 2024.

Aún con ello, es la marca china que destaca dentro el resto en números globales. El modelo MG5 es el que engloba la mayor parte de las ventas. De acuerdo con una consulta al Inegi, se han adquirido 12,878 unidades de automóvil compacto importado de China. Según la página oficial de MG Motor México, su costo va desde los 299,900 pesos.

El siguiente modelo preferido de la marca este año es el MG3, con la misma estimación de valor.

El auto importado de China no es de una firma china

El modelo Chevrolet Aveo, de General Motors, es el vehículo del segmento de automóviles más vendido en México de origen chino. De enero a julio, el Aveo ha vendido 33,905 unidades.