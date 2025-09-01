Publicidad

Empresas

Empresa de Carlos Slim apuesta por energía geotérmica en Guanajuato

El título de aprovechamiento se otorgó el 1 de agosto de este año y tendrá una vigencia de 30 años, que comenzará a partir del 1 de septiembre.
lun 01 septiembre 2025 06:15 PM
El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Energía (Sener), otorgó las facultades a la empresa filial de Carlos Slim para la generación de energía eléctrica y aprovechar el recurso geotérmico.

La empresa Energías Alternas, Estudios y Proyectos, una filial de Grupo Carso, especializada en proyectos geotérmicos, obtuvo una concesión para la explotación de recursos geotérmicos en Celaya, Guanajuato.

A través de un extracto del título de concesión publicado hoy en el Diario de la Federación (DOF) se informó que el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Energía (Sener), otorgó las facultades a la empresa filial de Carlos Slim para la generación de energía eléctrica y aprovechar el recurso geotérmico en diversos usos térmicos.

El título de aprovechamiento fue otorgado con fecha del 1 de agosto de este año y tendrá una vigencia de 30 años, contados a partir del 1 de septiembre.

“El presente título de concesión no otorga derechos reales a su titular, solo genera un derecho temporal para la explotación del Recurso Geotérmico, durante la vigencia de dicho título de concesión”, apunta el documento.

El pasado 11 de junio, Expansión publicó que México reactivaría su apuesta por la energía geotérmica, según informó el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Sener, Jorge Islas.

En ese momento se anunció que se realizará una inversión de 51.5 millones de dólares por parte de la empresa GMS Bronco en Baja California, con la explotación de cuatro pozos en los campos geotérmicos de Cerro Prieto y Las tres Vírgenes.

El plan es impulsado a través del Programa de Financiamiento y Transferencia de Riesgos para Geotermia, un instrumento diseñado para reducir la incertidumbre que implica este tipo de exploración energética.

