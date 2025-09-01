El título de aprovechamiento fue otorgado con fecha del 1 de agosto de este año y tendrá una vigencia de 30 años, contados a partir del 1 de septiembre.

“El presente título de concesión no otorga derechos reales a su titular, solo genera un derecho temporal para la explotación del Recurso Geotérmico, durante la vigencia de dicho título de concesión”, apunta el documento.

El pasado 11 de junio, Expansión publicó que México reactivaría su apuesta por la energía geotérmica, según informó el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Sener, Jorge Islas.

En ese momento se anunció que se realizará una inversión de 51.5 millones de dólares por parte de la empresa GMS Bronco en Baja California, con la explotación de cuatro pozos en los campos geotérmicos de Cerro Prieto y Las tres Vírgenes.

El plan es impulsado a través del Programa de Financiamiento y Transferencia de Riesgos para Geotermia, un instrumento diseñado para reducir la incertidumbre que implica este tipo de exploración energética.