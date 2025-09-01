La empresa Energías Alternas, Estudios y Proyectos, una filial de Grupo Carso, especializada en proyectos geotérmicos, obtuvo una concesión para la explotación de recursos geotérmicos en Celaya, Guanajuato.
A través de un extracto del título de concesión publicado hoy en el Diario de la Federación (DOF) se informó que el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Energía (Sener), otorgó las facultades a la empresa filial de Carlos Slim para la generación de energía eléctrica y aprovechar el recurso geotérmico en diversos usos térmicos.