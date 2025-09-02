Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Empresas

Jaguar Land Rover “gravemente perturbado” por un ciberataque

El fabricante reportó un ciberataque que interrumpió gravemente su producción y ventas. La empresa cerró sistemas para mitigar el impacto y aseguró que no hay indicios de robo de datos de clientes.
mar 02 septiembre 2025 01:16 PM
Jaguar Land Rover sufre un ciberataque
La compañía informó que tomó medidas inmediatas para mitigar el impacto del ciberataque, cerrando de manera proactiva sus sistemas.

La venta y la producción del fabricante británico de automóviles de lujo Jaguar Land Rover (JLR), ya afectado en los últimos meses por los aranceles de Donald Trump, se encuentran "gravemente perturbadas" por un ciberataque, anunció la empresa el martes.

"JLR fue víctima de un ciberincidente. Hemos tomado medidas inmediatas para mitigar su impacto cerrando de manera proactiva nuestros sistemas", indicó la compañía en un comunicado, señalando que trabaja en un "reinicio" de sus actividades.

"En esta etapa nada indica que se hayan robado datos de clientes, pero nuestras actividades de venta y producción se vieron gravemente afectadas", añadió la empresa

Publicidad

JLR, propiedad del grupo indio Tata Motors, había suspendido en abril sus entregas de vehículos a Estados Unidos debido a los aranceles impuestos por el presidente Trump. A comienzos de julio publicó cifras de ventas trimestrales en clara caída. El fabricante anunció pocos días después la eliminación de hasta 500 puestos de gestión en Reino Unido, lo que representa 1.5% de su plantilla británica total.

Lee más:

Empresas

Las fábricas de automóviles se convierten en el nuevo objetivo de los hackers

Los aranceles adicionales habían sido impuestos a comienzos de abril por el presidente estadounidense, pero un acuerdo comercial entre Londres y Washington, en vigor desde finales de junio, los redujo para los automóviles británicos del 27.5% al 10% (con un límite de 100,000 vehículos por año).

Publicidad

Tags

automotriz, autos, autos eléctricos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad