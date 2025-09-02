La venta y la producción del fabricante británico de automóviles de lujo Jaguar Land Rover (JLR), ya afectado en los últimos meses por los aranceles de Donald Trump, se encuentran "gravemente perturbadas" por un ciberataque, anunció la empresa el martes.

"JLR fue víctima de un ciberincidente. Hemos tomado medidas inmediatas para mitigar su impacto cerrando de manera proactiva nuestros sistemas", indicó la compañía en un comunicado, señalando que trabaja en un "reinicio" de sus actividades.

"En esta etapa nada indica que se hayan robado datos de clientes, pero nuestras actividades de venta y producción se vieron gravemente afectadas", añadió la empresa