¿Quién es el dueño de Silza, propietaria de la pipa de gas que explotó en La Concordia?

¿Quién es el dueño de transportadora Silza?

La marca pertenece a Grupo Tomza, compañía dedicada a la distribución, almacenamiento, envasado, comercialización e importación de gas LP.

En su catálogo también figuran marcas como Mexicana de Gas, Super Gas, Gasomático, Gas Pronto, GVS, Unigas, Gas del Caribe, Hidrogas, Gas Chapultepec, entre otras.

¿Qué es Grupo Tomza?

La información sobre este corporativo está publicada en su portal oficial y en un video difundido en YouTube hace dos años. De acuerdo con esos registros, en 1961 Tomás Aragosa Fuentes inició las primeras operaciones con una planta minorista de gas LP en el norte de México. Poco después, abrió tres terminales terrestres que cubrieron la frontera occidental con Estados Unidos. Para el año 2000, Tomza ya tenía presencia en 18 estados del país.

Bajo la dirección del actual presidente, Enriquez Aragosa Thomson, comenzó la expansión hacia Centroamérica mediante adquisiciones en Guatemala y Honduras, además de incursiones en El Salvador, Costa Rica y Belice. Gracias a esas inversiones, el grupo se considera el mayor distribuidor de gas LP en la región y mantiene el 40% de cuota de mercado. México, quinto consumidor mundial de este energético, cuenta con Tomza como líder en el sector.

Respecto a capacidad operativa, el grupo registra un volumen de ventas anual de 1.2 millones de toneladas y administra una red de 109 plantas de almacenamiento, 2,000 puntos de distribución, 500 tráileres, 1,500 camiones tipo bobtail, 4,000 camionetas de cilindros, 17,000 motocicletas y 700 estaciones de autogás. Con más de 15,000 empleados, sostiene operaciones en las regiones más pobladas y de mayor crecimiento.

En 2007 inició la construcción de la Terminal Marítima de Gas en Tuxpan, Veracruz, que comenzó a operar en 2009 con 15,000 toneladas de capacidad. Con sucesivas ampliaciones, la instalación alcanzó las 33,000 toneladas mediante seis esferas semirrefrigeradas de 3,000 toneladas cada una. Se convirtió así en el mayor importador de gas LP del país.

Dentro del área de fabricación, Tomza opera dos plantas de tanques en México y El Salvador, con capacidad para producir un cilindro por minuto en tamaños de hasta 30,000 galones. Hasta la fecha, se han construido más de 4 millones de unidades bajo estándares internacionales de seguridad.

En el terreno de innovación, desarrolló su propia empresa de autogás, destinada a convertir vehículos de gasolina a gas LP. Respaldada por una red de 700 estaciones, esta línea promete ahorros de hasta 50% en comparación con la gasolina y una reducción de 60% en emisiones de monóxido de carbono.

La integración vertical ha sido otro pilar. Con una flota terrestre en Estados Unidos que importa más de 137,000 toneladas al año, además de transporte ferroviario y marítimo, Tomza consolidó operaciones regionales. Entre sus activos destaca el buque Albert, considerado el mayor transportador de gas LP en el mundo, con 24 millones de galones de capacidad. A él se sumaron el Albert II y el Albert III, con los que la compañía posee la flota más grande de México y Centroamérica. Incluso Pemex arrienda actualmente uno de esos barcos para su logística en el Golfo de México.

Silza se pronuncia tras el incidente y aclara la situación sobre las pólizas de seguro del vehículo

Transportadora Silza emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar por el accidente ocurrido en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde un tractocamión de su flota que transportaba Gas LP estuvo involucrado.

La empresa manifestó su apoyo a las familias de las víctimas y su preocupación por las personas lesionadas, incluido el chofer, quienes permanecen bajo atención hospitalaria. La compañía señaló que asume con seriedad su responsabilidad social y legal frente al siniestro. En ese sentido, activó protocolos de apoyo destinados a los afectados y sus familias con el fin de atender de manera inmediata las consecuencias del incidente.

Silza precisó que el vehículo implicado cuenta con tres pólizas de seguro vigentes. La primera corresponde a Responsabilidad Civil por el uso y manejo de Gas LP, contratada con Chubb Seguros México, que contempla daños a terceros, daños morales y ecológicos.

La segunda póliza, contratada con Qualitas, cubre conceptos de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y tiene vigencia del 15 de diciembre de 2024 al 15 de diciembre de 2025. A esta se suma una tercera póliza de Responsabilidad Civil de Transportistas con AXXA Seguros, vigente hasta noviembre de 2025.

Finalmente, la empresa reiteró su compromiso de colaborar de manera estrecha con las autoridades competentes y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en todas sus operaciones.