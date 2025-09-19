Nueva batería de Stellantis reduce una hora la recarga eléctrica de sus vehículos

Stellantis presentó este viernes un prototipo de vehículo eléctrico con una batería más ligera, rápida de cargar y asequible, desarrollada en conjunto con Saft, filial de TotalEnergies. La innovación busca responder a uno de los mayores desafíos del sector: ofrecer autos eléctricos competitivos frente a la creciente presencia de fabricantes chinos.

El sistema, denominado IBIS, elimina la necesidad de un inversor y un cargador independientes, lo que reduce el número de componentes eléctricos y simplifica el diseño. Según la compañía, se trata de una de las primeras tecnologías de este tipo en la industria y representa un avance en eficiencia, mantenimiento y costo.

Entre sus beneficios, Stellantis destacó que el nuevo sistema es un 10% más eficiente que una batería convencional del mismo tamaño. Además, permite reducir el tiempo de carga en alrededor de una hora, un aspecto clave para impulsar la adopción de los autos eléctricos en mercados donde la infraestructura aún es limitada.