Pfizer desafía a Novo Nordisk y Eli Lilly con compra de Metsera

Los fabricantes se apresuran ahora a desarrollar tratamientos de nueva generación, como hormonas capaces de ayudar a los pacientes a perder grasa conservando la masa muscular.

Metsera aporta su cartera de fármacos experimentales contra la obesidad, entre los que destacan MET-097i, un GLP-1 inyectable, y MET-233i, que imita la hormona pancreática amilina. MET-233i se está evaluando como monoterapia mensual y en combinación con MET-097i en ensayos de fase inicial.

Según Pfizer, los datos de MET-233i en las primeras fases han mostrado un "perfil potencial de los mejores de su clase".

Según los analistas, la mayor facilidad de dosificación podría dar a Pfizer una ventaja en el mercado. El analista David Risinger, de Leerink Partners, ha previsto más de 5.000 millones de dólares en ventas máximas combinadas para la cartera de productos de Metsera.

Los directivos de Pfizer se mostraron confiados en que el programa de dosificación mensual del fármaco de Metsera funcionará porque permanece en los pacientes el tiempo suficiente para que el perfil de efectos secundarios no parezca empeorar entre dosis.

"Una dosificación mensual bien tolerada podría tener enormes ventajas, no sólo para el mantenimiento, sino también para la comodidad y el cumplimiento", dijo el director científico de Pfizer, Chris Boshoff.