Ford desafía a Toyota, Kia y Honda: lanza el modelo Territory híbrida y este es su precio y características

El facelift también trajo cambios estéticos. La parrilla frontal recibió un nuevo diseño, las ópticas incorporan faros led y la versión tope de gama añade una barra iluminada.

Al interior, la Territory híbrida equipa una pantalla de 12 pulgadas y un clúster digital de 7 pulgadas, mientras que la versión Titanium sube a 12 pulgadas también en el tablero.

Versiones y precios

El movimiento de Ford no es casual. Toyota RAV4, que solo se ofrece en versión híbrida, ha dominado este segmento en México con gran éxito. Su precio arranca en 816,800 pesos y la demanda ha generado listas de espera de al menos cuatro meses.

Para competir, Ford recurre a la manufactura china, igual que con las versiones a gasolina. Este esquema le permite ofrecer precios agresivos en comparación con su rival japonesa. La Titanium es 789,900 pesos y la Trend es de 719,900 pesos, pero en el mes de octubre tenemos un bono de 20,000 pesos.

De esta manera, la Territory híbrida se coloca como una de las opciones más accesibles en la categoría, que se ha ampliado de manera significativa en los últimos años. Además de la consolidada Toyota RAV4, se suman modelos como Kia Sportage, Hyundai Tucson, Honda HR-V y Renault Koleos en versiones híbridas. Asimismo, marcas chinas como GWM con su Haval H6 híbrida y MG con el HS híbrido han comenzado a ganar presencia.

Un SUV con enfoque familiar

Elizabeth López, directora de Mercadotecnia y Estrategia de Producto de Ford en México, destacó la importancia del modelo para el portafolio de la marca. “Sí, este es uno de nuestros productos de mayor volumen, definitivamente. Y sí, obviamente la intención es que con estas motorizaciones híbridas podamos alcanzar clientes que no necesariamente contactábamos”, afirmó.

El objetivo de Ford es ampliar su espectro de consumidores. Mientras Escape, también híbrida, se mantiene en la parte alta del segmento, Territory busca atraer a familias que valoran el espacio interior y a compradores interesados en electrificación, pero con presupuestos más contenidos.

Sobre el balance entre versiones, la expectativa es de una distribución similar. “Es muy probable que estemos pensando en una mezcla muy parecida entre ambas, pero la realidad es que no nos vamos a dar cuenta hasta que ya la tengamos en piso de ventas y vendiendo”, añadió López.

La oferta de Ford en SUV también se segmenta por estilo de vida. Mientras Bronco Sport busca a clientes aventureros y Escape atiende a perfiles con mayor poder adquisitivo, Territory se mantiene como producto de entrada con un precio base desde 519,900 pesos en versiones a gasolina.

Entre enero y agosto de este año, Ford ha comercializado alrededor de 11,200 unidades dentro del segmento de SUV compactas. La mayor parte corresponde a Territory, con 8,310 unidades vendidas, seguida por Bronco Sport con 1,586 unidades y Escape con 1,378 unidades, de las cuales 810 corresponden a la variante híbrida, según datos de INEGI.

Para Ford, Territory híbrido es la pieza que faltaba en su portafolio para enfrentar tanto a rivales consolidados como Toyota, Kia o Honda, como a los nuevos jugadores chinos que han irrumpido con fuerza en México en el segmento.