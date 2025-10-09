Cinco paquetes eléctricos de la CFE buscan resolver la crisis de energía industrial, pero uno de ellos marca la diferencia

Cinco paquetes eléctricos para atender la demanda industrial

Dos de los paquetes están enfocados en generación eléctrica directa. El primero contempla una generación fósil —a través de gas natural o diésel en esquemas modulares—, mientras que el segundo se basa en tecnología híbrida, que combina fuentes renovables como eólica o solar con respaldo de gas o diésel y almacenamiento mediante baterías.

Los otros dos paquetes están centrados en la interconexión, uno a la red nacional de transmisión y otro a la red nacional de distribución. En ambos casos, los plazos de ejecución varían según el tipo de obra, y pueden de hasta 25 meses en la primera fase para transmisión y seis meses para distribución.

Un quinto paquete complementa la oferta con la instalación de circuitos internos de distribución y sistemas de medición, diseñados para mejorar el control energético dentro de los parques industriales. Todos los esquemas pueden combinarse según los requerimientos de cada zona o empresa.

La CFE permitirá que los parques industriales soliciten los paquetes eléctricos según sus propias necesidades, ya sea de generación, de redes o de ambos servicios. De acuerdo con la AMPIP, las entidades con mayor concentración de parques industriales —y por tanto con mayores requerimientos energéticos— son Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Sonora, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, donde la expansión manufacturera ha elevado de forma sostenida la demanda de electricidad.

La empresa estatal estima que la primera fase de los proyectos de generación podrá completarse en 30 meses, con extensiones de 15 meses adicionales en caso de ampliaciones o nuevas fases. Estas obras buscan responder a la creciente demanda provocada por la llegada de inversiones derivadas del fenómeno del nearshoring.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), México cuenta con más de 477 parques industriales que abarcan cerca de 85 millones de metros cuadrados, con una demanda superior a 13,000 megawatts.

Las proyecciones de la AMPIP señalan que, hacia 2030, la superficie podría crecer en 23 millones de metros cuadrados, lo que elevaría la demanda en 3,000 megawatts adicionales. Estas cifras evidencian la urgencia de contar con infraestructura energética que acompañe el crecimiento industrial.

“El plan de la CFE representa una medida clave para garantizar el suministro eléctrico en un sector que arrastra años de carencias energéticas, las cuales se endurecieron a partir del nearshoring”, reconoció recientemente la Asociación en un comunicado.

El organismo también destacó el compromiso de la Secretaría de Energía y la CFE con el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional y el acceso equitativo a la energía para la industria, elementos que consideran fundamentales para mantener la competitividad del país.

Participación de los privados

El programa contempla además la participación de la iniciativa privada en algunos proyectos. Aunque las obras pueden ser ejecutadas por completo por la CFE, se permitirá la colaboración de empresas bajo ciertos esquemas.

Entre las opciones de colaboración figura el autoabasto, modelo mediante el cual los privados podrán instalar centrales de generación, mientras que el precio de la energía será establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Sin embargo, la participación privada estará limitada, ya que las subestaciones eléctricas y líneas de transmisión seguirán siendo actividades exclusivas del Estado. Este marco busca equilibrar la inversión pública y privada dentro de los márgenes legales actuales.

Además de los paquetes principales, la CFE ofrecerá servicios complementarios para acompañar el desarrollo de los proyectos desde la planeación hasta la operación, lo que incluye asistencia técnica, diseño de infraestructura y mantenimiento preventivo.

Arturo Carranza, analista del sector energético, señaló que la nueva estrategia responde a las condiciones que exige el modelo de desarrollo impulsado por el gobierno. “El desarrollo económico del sexenio actual está sujeto a la estrategia de los Polos de Desarrollo, donde los parques industriales toman una relevancia importante por lo establecido en el Plan México”, afirmó.

El especialista advirtió, sin embargo, que el éxito de estos polos depende del cumplimiento de ciertas condiciones básicas. “Para que los parques industriales se desarrollen hay, al menos, dos elementos fundamentales a cumplirse: el acceso al agua y la energía; y específicamente sobre la electricidad no solo es tenerla, sino que cumpla con ciertas características como que sea limpia, asequible y confiable”, aseguró.

Carranza subrayó que la estabilidad del suministro es determinante para la operación industrial. “Es muy importante que no haya variaciones en el suministro, porque cuando en los parques hay interrupciones, aunque sea de unos segundos, eso tiene repercusiones profundas para cualquier parque industrial”, añadió.

El impulso a los parques industriales forma parte de la meta del Plan México, que busca desarrollar 100 nuevos complejos industriales durante la actual administración, con especial atención en el sureste del país, donde se concentran los proyectos de relocalización y los corredores interoceánicos.