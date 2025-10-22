Alsea reafirma su confianza en México: inaugura centro operativo en Guadalajara que genera nuevos empleos

Con el Centro de Operaciones Guadalajara, Alsea no solo fortalece su cadena de suministro, sino que también generará más de 180 empleos directos —el 96% provenientes del municipio de Tonalá— y contará con proveedores de la región.

La instalación comprende 12,000 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de más de 27,700 metros cuadrados, con capacidad para almacenar más de 3,000 SKU y 8,981 posiciones de almacenaje para tres diferentes temperaturas.

“La apertura de este nuevo Centro de Operaciones en Guadalajara reafirma nuestra confianza en México, en Jalisco y en su gente. Esta inversión representa un paso firme hacia un futuro más sólido, competitivo y sostenible, impulsado por el compromiso de nuestros colaboradores”, mencionó Christian Gurría, director general de Alsea.

El centro es el segundo más grande del mundo Alsea y se suma a los otros cinco sitios de la cadena de suministro con los que la compañía cuenta en el país: una bodega de almacenamiento en Tláhuac, el Centro de Operaciones Alsea COA en el Estado de México y los centros de distribución en Monterrey, Cancún y Hermosillo.

“La ubicación estratégica de estas instalaciones se alinea con nuestro enfoque en la optimización y sustentabilidad de procesos para la cadena de valor. Hoy, este centro se suma a una red de excelencia que combina tecnología, talento y visión estratégica para garantizar productos frescos, seguros y listos para cumplir nuestro propósito con los clientes en México”, dijo Miguel Cavazza, director de Cadena de Suministro y Soporte Operativo de Alsea.

El Centro de Operaciones Guadalajara fortalecerá la cadena de suministro como una ventaja competitiva de la empresa, que gestiona compras, planeación, abasto, manufactura, logística y distribución a más de 2,400 unidades de Alsea en México.

Durante 2025 y 2026, Alsea proyecta una inversión de aproximadamente 270 millones de pesos para la apertura de 15 nuevas unidades en el estado de Jalisco, lo que generará más de 400 empleos directos, fortaleciendo aún más el compromiso de la compañía con el desarrollo económico y social de la región.