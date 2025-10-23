COMPAS cierra en Aguascalientes: Nissan y Mercedes dejarán de operar en el estado en 2026

La decisión se produce en un contexto de reacomodo global en la industria automotriz, donde los fabricantes están ajustando su capacidad instalada ante la desaceleración en la demanda de algunos segmentos premium y las presiones financieras que enfrenta Nissan.

Pese al anuncio, COMPAS aseguró a sus socios comerciales que el proceso se llevará a cabo de manera ordenada. “COMPAS reafirma su plena solidez financiera y capacidad de pago, lo que nos permite garantizar la operación ordinaria previamente pactada. Asimismo, todos nuestros compromisos contractuales serán cumplidos en tiempo y forma, conforme a los acuerdos comerciales vigentes”, afirmó la dirección en la misiva.

La empresa también se comprometió a mantener un diálogo abierto con los proveedores y socios involucrados. “Este proceso irá acompañado de una comunicación constante y transparente para dar certidumbre y atender cualquier situación que pudiera presentarse”, indicó el Comité de Dirección.

El cierre de COMPAS representa el final de una alianza que fue estratégica para Daimler y Nissan. En su momento, el proyecto permitió a Mercedes-Benz producir en México el sedán compacto Clase A y, posteriormente, la SUV GLB, aprovechando la plataforma compartida con Infiniti y la infraestructura de Nissan en el país.

El modelo operativo de COMPAS fue considerado un referente en integración industrial, al combinar estándares de ingeniería alemanes con sistemas de manufactura japoneses. La planta también fue clave en la formación de talento local especializado en procesos de producción premium.

A nivel local, el cierre tendrá implicaciones para la cadena de proveeduría en Aguascalientes, una de las más desarrolladas del país. La planta emplea a más de 1,000 trabajadores directos y a varios cientos más de manera indirecta, vinculados a sistemas de ensamble, logística y componentes de interior.

Aunque el comunicado no menciona el destino de los empleados, la empresa ha reiterado su compromiso con un cierre responsable. “Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por la confianza, profesionalismo y compromiso que siempre nos han brindado. La relación construida con ustedes ha sido clave para el desarrollo de COMPAS”, finaliza la carta.