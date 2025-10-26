Profeco suspende tiendas Gameplanet por incumplir derechos de consumidores

¿Qué encontró Profeco en Gameplanet?

La primera visita a la sucursal Metrópoli Patriotismo evidenció incumplimiento en cinco puntos clave relacionados con derechos de los usuarios y la exhibición de contratos y precios.

Ante estas faltas, la Profeco amplió la supervisión a otras tiendas ubicadas en Plaza Universidad, Galerías Insurgentes, Forum Buenavista, Centro Comercial Perisur, Plaza Oasis Coyoacán, Parque Delta y Zona Rosa.

Las sucursales Plaza Universidad, Galerías Insurgentes, Forum Buenavista y Perisur presentaron carencias, como la falta de exhibición y entrega del contrato de adhesión y la carta de derechos mínimos de los consumidores, además de no mostrar precios y tarifas.

Otras tiendas, como Plaza Oasis Coyoacán y Parque Delta, sí cumplieron con todos los requisitos revisados, mientras que Zona Rosa también tuvo faltas.

Medidas tomadas por Profeco y Gameplanet

En las sucursales donde se detectaron incumplimientos, Profeco colocó sellos de suspensión para garantizar la protección de los compradores.

Para corregir las observaciones, Gameplanet adoptó medidas como el uso de códigos QR, actualización de su página web e integración de carpetas documentales en sus tiendas, logrando finalmente cumplir con la normatividad en el caso de Parque Tezontle y otras sucursales tras revisiones adicionales.

¿Por qué importa?

Las inspecciones y sanciones realizadas por Profeco buscan verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de exhibición de contratos, carta de derechos mínimos y precios en tiendas de videojuegos. Al realizar compras, los consumidores pueden revisar que estos elementos estén disponibles de acuerdo con la legislación vigente.

Puedes denunciar ante Profeco cualquier incumplimiento de tus derechos como consumidor, especialmente en la exhibición de información y contratos.