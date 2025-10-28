Pemex arrastra a Grupo México: su división de infraestructura se desploma por suspensión de plataformas

Grupo México detuvo las operaciones de cuatro de sus seis plataformas desde el trimestre anterior, como resultado de los impagos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) a sus proveedores y contratistas. Sin embargo, los efectos de esa parálisis —que aún persiste— siguen siendo significativos.

“Las ventas acumuladas al cierre del tercer trimestre de 2025 fueron de 53.4 millones de dólares y el EBITDA de 6.8 millones, lo que representa un decremento del 70% y del 93%, respectivamente, frente al año anterior. Esto debido a la suspensión de nuestras cuatro plataformas Jack Up (Chihuahua, Zacatecas, Campeche y Tabasco) y al ajuste de cuotas diarias. Las plataformas modulares Veracruz y Tamaulipas han operado a lo largo del año con eficiencias de 100%”, expone el informe financiero.

En contraste, el conglomerado reportó un incremento de 55.5% en su utilidad neta consolidada, al pasar de 935.4 millones de dólares entre julio y septiembre de 2024 a 1,483 millones en el mismo periodo de 2025.

La división minera fue la que más contribuyó al resultado positivo, con una utilidad neta de 1,069 millones de dólares, 23.8% mayor que los 863 millones 874 mil dólares registrados un año antes. El aumento se atribuye al repunte en la producción de algunos minerales, pese a que la subsidiaria continúa a la espera de permisos detenidos desde la administración anterior, con los cuales planea retomar inversiones por 10,200 millones de dólares.

Por su parte, la división de transporte reportó un incremento de 8.2% en su utilidad neta, al pasar de 110 millones 715 mil dólares en el tercer trimestre de 2024 a 119 millones 798 mil en el mismo periodo de 2025. En este caso, la mejora respondió al aumento en los volúmenes de mercancías transportadas.