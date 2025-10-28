Metales preciosos llevan a Peñoles a récord de ganancias trimestrales

La compañía minera Peñoles registró un fuerte repunte en sus utilidades durante el tercer trimestre de 2025, impulsado por los elevados precios del oro y la plata, con un incremento del 386.6%.

Su reporte financiero trimestral, presentado hoy a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), indica que la utilidad neta del periodo alcanzó 422 millones 797 mil dólares, en comparación con los 86 millones 873 mil dólares registrados en el mismo trimestre del año anterior.

“En el tercer trimestre de 2025, los precios promedio de los metales preciosos que la compañía produce y vende registraron aumentos significativos respecto al mismo periodo del año anterior, siendo de 39.7% para el oro y de 34.4% para la plata. Entre los metales industriales, destaca el cobre, con un incremento promedio de 6.4%, mientras que el zinc presentó una variación marginal favorable de 1.6%”, detalla el reporte sobre los factores que impulsaron sus resultados.