Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Banco de niebla complica despegues y aterrizajes del AICM: estas son las aerolíneas afectadas

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reanudó las operaciones a las 08:14 horas de este jueves 30 de octubre.
jue 30 octubre 2025 07:41 AM
Banco de niebla complica los despegues y aterrizajes del AICM; estas son las aerolíneas afectadas
Esta mañana de jueves 30 de octubre de 2025, los vuelos se ven afectados por la presencia de niebla en la zona del AICM. (Foto: Captura de pantalla de video de @NNMorelos
)

El Aeropuerto Intencional de la Ciudad de México (AICM) informó que los itinerarios de despegues y aterrizajes se vieron afectados por aproximadamente dos horas debido a la presencia de niebla durante esta mañana del 30 de octubre; sin embargo, las operaciones se reaunudaron aproximadamente a las 08:14 horas de este jueves.

Publicidad

A través de su cuenta de 𝕏, el AICM solicitó a los pasajeros que estuvieran atentos a los anuncios que realicen las aerolíneas que operan en esta terminal aérea. Usuarios de Aeroméxico, Volaris se encontraron entre los afectados.

Para consultar los estatus de los vuelos de Aeroméxico, se puede ingresar al siguiente enlace: https://www.aeromexico.com/es-mx/estatus-de-vuelo/

Para consultar los estatus de los vuelos de Volaris, se puede ingresar al siguiente enlace: https://www.volaris.com/flightstatus

¿Cómo será el clima en el Valle de México?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé durante la mañana, temperaturas mínimas serán de -5 a 0 grados Celsius en zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Ciudad de México y Oaxaca.

En el más reciente reporte del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explica que el frente frío número 11 se ubicará sobre la península de Yucatán y su masa de aire polar originará evento de Norte con viento de 35 a 50 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, rachas de 50 a 60 km/h en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, bajas temperaturas en el norte, centro, sur y oriente de México y heladas en los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Leer más:

Saca la cobija del tigre: ¿Cuántos frentes fríos se prevén para la temporada 2025-2026?
México

Saca la cobija del tigre: ¿Cuántos frentes fríos se prevén para la temporada 2025-2026?

También, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará chubascos en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y lluvias aisladas en Sinaloa, Durango y Estado de México.

Descartan lluvias en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX pronostica un ambiente cálido a lo largo del día, cielo parcialmente nublado y sin condiciones para lluvias.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad