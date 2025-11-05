Captiva PHEV marca el debut de Chevrolet en híbridos enchufables: este es su precio

Autonomía y equipamiento

El sistema de propulsión del vehículo está compuesto por dos motores, uno eléctrico de 150 kW (201 HP) y otro a gasolina de 78 kW (105 HP). Ambos trabajan en conjunto mediante un sistema de gestión energética inteligente que selecciona automáticamente el modo de manejo más eficiente según el estado de la batería y las condiciones del camino.

El objetivo es ofrecer un vehículo que maximice la autonomía, reduzca el consumo y mantenga el desempeño esperado por los clientes de Chevrolet. Con una autonomía combinada de hasta 1,075 kilómetros, medida bajo el protocolo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

El sistema de frenado regenerativo contribuye también a la eficiencia, ya que cada desaceleración o frenado recupera energía para recargar la batería de 20.5 kWh. Esta batería puede recargarse desde una toma doméstica, en los 48 Distribuidores EV de GM en México o en cualquiera de los más de 1,100 puntos de carga de las redes Vemo y Evergo.

Chevrolet asegura que gracias a su compatibilidad con carga rápida de hasta 23 kW, el vehículo puede pasar de 20 a 100% en 38 minutos, lo que le da una ventaja importante frente a otros modelos híbridos enchufables del mercado mexicano.

La Captiva PHEV mantiene el esquema de tracción delantera (FWD), frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, control electrónico de estabilidad y suspensión trasera independiente.

En términos de diseño, la SUV muestra un perfil aerodinámico con líneas limpias y proporciones equilibradas. Incluye rines de aluminio de 18 pulgadas, techo panorámico eléctrico, luces LED con encendido automático y espejos laterales calefactables con funciones integradas para cámara 360° y direccionales.

En la parte trasera, destaca un spoiler con tercera luz de freno LED, cajuela eléctrica de 532 litros —ampliable a 1,690 litros con los asientos traseros abatidos— y rieles de techo con capacidad de carga de 30 kg.

El interior mantiene la orientación práctica de la Captiva convencional, pero con acabados más refinados y opciones de color en vinipiel negro o beige. El asiento del conductor tiene ajuste eléctrico de seis vías, mientras que el del pasajero es de ajuste manual.

En el apartado tecnológico, la SUV incluye un panel digital de 8.8 pulgadas y una pantalla táctil central de 15.6 pulgadas, con compatibilidad para distintos sistemas de conectividad. El sistema de audio cuenta con seis bocinas, cinco puertos USB y encendido sin llave.

En materia de seguridad, la Captiva PHEV está equipada con seis bolsas de aire y un paquete de Asistencias Avanzadas al Conductor (ADAS), que incluye control de crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia, monitoreo de tráfico lateral y asistencia de mantenimiento de carril.

La marca también ofrecerá 26 accesorios exclusivos para personalizar el modelo, entre ellos kits deportivos, estribos cromados o negros, cubiertas de espejo tipo fibra de carbono y calcomanías especiales, elementos pensados para el público que busca una SUV diferenciada.

Precios y versiones

La Chevrolet Captiva PHEV estará disponible a finales de noviembre de 2025 en la red de Distribuidores Chevrolet EV del país, con un precio de lanzamiento de 569,900 para la versión LT y 599,900 para la Premier, ambos con unidades limitadas.

Como parte del lanzamiento, Chevrolet ofrecerá dos cargadores incluidos (nivel 1 y 2), además de una garantía defensa a defensa de 3 años o 60,000 kilómetros, y garantía de batería de 8 años o 160,000 kilómetros. El primer servicio de mantenimiento será sin costo.

Los compradores también tendrán acceso al servicio OnStar Guardián, con seis meses de cortesía que incluyen asistencia en el camino, respuesta automática en accidentes, servicios de emergencia y ubicación en tiempo real para hasta siete miembros de la familia.

Para el mercado mexicano, Chevrolet ofrecerá financiamiento a una tasa de 11.99% a través de GM Financial, así como planes de leasing enfocados en flotillas y clientes corporativos.