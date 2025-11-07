Publicidad

Thompson Private Residences inicia construcción en Puerto Cancún

La torre de 23 niveles integra 83 departamentos exclusivamente residenciales, que redefinen el concepto de resort-style living al trasladarlo del ámbito hotelero al residencial.
vie 07 noviembre 2025 03:20 PM
El evento Groundbreaking Ceremony de Thompson marca un hito para Cancún, consolidando a la ciudad como un destino de inversión inmobiliaria de alto nivel. (Cortesía)

Thompson Private Residences Puerto Cancún celebró la colocación de la primera piedra que marca el inicio formal de la construcción de sus residencias en una de las comunidades más exclusivas del Caribe mexicano y el comienzo de una nueva etapa para la firma.

Este desarrollo es la primera oferta residencial independiente en el mundo bajo la marca Thompson Hotels de Hyatt y consolidará a Cancún como sede de emprendimientos residenciales con estándares internacionales de diseño, lujo y exclusividad. Su ubicación privilegiada se encuentra frente a la Marina de Puerto Cancún, con vistas al mar Caribe.

La jornada reunió a más de 150 invitados, entre arquitectos, interioristas, desarrolladores, inversionistas, clientes potenciales y representantes de Hyatt, quienes, tras la ceremonia simbólica, se trasladaron al showroom de la torre para un coctel privado.

El ambiente fue una experiencia privada y cuidadosamente diseñada que se complementó con música en vivo, gastronomía inspirada en el Caribe mexicano y una curaduría visual que reflejó la estética contemporánea y auténtica con el sello Thompson.

Invitados presentes en el evento: Edward Farwick, Tina Necreason, Jaime Macedo Ramírez, Kanishk Roy. (Cortesía)

Liderazgo en diseño y éxito comercial

Este desarrollo destaca por su plan arquitectónico y de interiores, a cargo de despachos y creativos de prestigio internacional, incluyendo la colaboración de Macedo Arquitectura, MAAR Arquitectura y el reconocido interiorista Alejandro Escudero.

La muestra de su sólida recepción en el mercado y el atractivo del concepto resort-style living dentro de una comunidad privada en el Caribe mexicano es que, a pocos meses de su lanzamiento comercial, el complejo superó más del 50% de las unidades vendidas.

Además, ha obtenido múltiples premios internacionales, consolidándose como uno de los proyectos más reconocidos y prometedores de América Latina:

- Americas Property Awards 2025, en tres categorías: Residential Development, Residential High-Rise Development y Residential High-Rise.

- DNA Paris Design Awards, en la categoría Architecture – Residential.

- AAI México Awards, en dos categorías, Proyectos Virtuales y 9no Premio Peninsular.

Con esta visión, Hyatt busca elevar el estilo de vida residencial con los estándares de hospitalidad y diseño de la marca Thompson. Esta iniciativa es resultado de la alianza entre líderes de la industria, incluyendo a Hyatt Hotels Corporation, AZUL Hospitality & Real Estate Group.

Thompson Private Residences es el primer proyecto en el mundo sin componente hotelero. (Cortesía)

