Thompson Private Residences inicia construcción en Puerto Cancún

La jornada reunió a más de 150 invitados, entre arquitectos, interioristas, desarrolladores, inversionistas, clientes potenciales y representantes de Hyatt, quienes, tras la ceremonia simbólica, se trasladaron al showroom de la torre para un coctel privado.

El ambiente fue una experiencia privada y cuidadosamente diseñada que se complementó con música en vivo, gastronomía inspirada en el Caribe mexicano y una curaduría visual que reflejó la estética contemporánea y auténtica con el sello Thompson.

Invitados presentes en el evento: Edward Farwick, Tina Necreason, Jaime Macedo Ramírez, Kanishk Roy. (Cortesía)

Liderazgo en diseño y éxito comercial

Este desarrollo destaca por su plan arquitectónico y de interiores, a cargo de despachos y creativos de prestigio internacional, incluyendo la colaboración de Macedo Arquitectura, MAAR Arquitectura y el reconocido interiorista Alejandro Escudero.

La muestra de su sólida recepción en el mercado y el atractivo del concepto resort-style living dentro de una comunidad privada en el Caribe mexicano es que, a pocos meses de su lanzamiento comercial, el complejo superó más del 50% de las unidades vendidas.

Además, ha obtenido múltiples premios internacionales, consolidándose como uno de los proyectos más reconocidos y prometedores de América Latina:

- Americas Property Awards 2025, en tres categorías: Residential Development, Residential High-Rise Development y Residential High-Rise.

- DNA Paris Design Awards, en la categoría Architecture – Residential.

- AAI México Awards, en dos categorías, Proyectos Virtuales y 9no Premio Peninsular.

Con esta visión, Hyatt busca elevar el estilo de vida residencial con los estándares de hospitalidad y diseño de la marca Thompson. Esta iniciativa es resultado de la alianza entre líderes de la industria, incluyendo a Hyatt Hotels Corporation, AZUL Hospitality & Real Estate Group.