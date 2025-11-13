Grupo Salinas irá a instancias internacionales por resolución de la Corte

La tensión entre Grupo Salinas y las autoridades fiscales por el presunto adeudo de créditos fiscales continúa escalando. Tras el rechazo de los proyectos relacionados con las empresas del conglomerado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la compañía anunció que llevará el caso a instancias internacionales.
“Las resoluciones emitidas en esta instancia nos obligan a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, con el propósito de asegurar la plena garantía y protección de nuestros derechos humanos, exigiendo la eliminación de los cobros dobles inconstitucionales y las multas desproporcionadas”, informó Grupo Salinas en un comunicado.