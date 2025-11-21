Grupo Bimbo reconoce a los aliados que impulsan la sustentabilidad

Asimismo, en el marco de esta celebración, la panificadora entregó por primera vez el Premio Guardianes del Futuro, que simboliza la visión compartida de un planeta más resiliente, así como iniciativas en favor de las comunidades.

Por consiguiente, Puratos, AAK y Oleofinos fueron distinguidos por sus esfuerzos en materia de sustentabilidad, mediante acciones concretas y resultados medibles; mientras que la presea a nivel global como Proveedor del Año en tecnología fue otorgada a NTT Data.

“Quiero agradecer a todos nuestros socios de negocio, quienes, con su conocimiento y visión, nos impulsan a seguir construyendo una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana”, afirmó David Hernández, director global de Compras de Grupo Bimbo, durante el evento.

El ejecutivo agregó que cuando combinan su experiencia, pasión y propósito con sus aliados estratégicos, redefinen una verdadera transformación en la industria.

Las empresas Puratos, AAK y Oleofinos recibieron una distinción especial por sus esfuerzos ambientales.

(Cortesía)

Por su parte, Alejandra Vázquez, directora global de Sustentabilidad de la compañía, enfatizó que los avances solo son posibles al trabajar en conjunto. También destacó la participación activa de sus proveedores para incorporar las mejores prácticas en sus organizaciones.

“El compromiso, la innovación y la colaboración son fundamentales para construir un futuro mejor”, concluyó Vázquez.

Con este encuentro anual, Grupo Bimbo reafirma su objetivo de alimentar un mundo mejor, consolidando la sinergia con sus socios para integrar una cadena de valor más eficiente, innovadora y sustentable en los 91 países en los que tiene presencia.