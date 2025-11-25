Publicidad

Grupo Flecha Amarilla reafirma su estrategia de sostenibilidad

La compañía impulsa programas de reforestación y conservación de ecosistemas, así como la promoción de energías limpias y tecnologías de movilidad sostenible.
mar 25 noviembre 2025 08:00 AM
Grupo Flecha Amarilla incorporó 169 autobuses EURO VI, con ello logró una reducción de 2,339 toneladas de dióxido de carbono (CO₂). (Cortesía)

Para Grupo Flecha Amarilla (GFA) , la sostenibilidad emerge como un modelo de negocio estratégico que ofrece una oportunidad clave: transformar la movilidad en una vía para generar valor para las personas, las comunidades y el medioambiente.

Bajo esta premisa, y con más de 90 años de trayectoria, la compañía establece este concepto como eje central de su propuesta de valor y su compromiso de la organización se materializa a través de cuatro pilares , alineados con los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanzas (ASG).

De igual forma, su enfoque concuerda con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pilar Planeta: movilidad con responsabilidad ambiental

La operación de autobuses eléctricos de GFA evitó la emisión de 85 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), disminuyendo el 58% frente a las unidades tradicionales. Igualmente, la compensación de 2,390 toneladas de CO₂ de créditos de carbono brindó apoyo a proyectos de conservación ambiental y energías limpias.

Estas acciones obtuvieron un dictamen positivo emitido por una unidad verificadora acreditada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Pilar Comunidades: conectando y transformando vidas

Flecha Amarilla emprende programas de impacto social y fomenta la movilidad accesible para generar un cambio positivo en los colectivos. Ejemplo de ello es la donación de 3,500 kilogramos de víveres, beneficiando a siete fundaciones que trabajan en comunidades en situación de vulnerabilidad.

Del mismo modo, la empresa recorrió 79,379 kilómetros, equivalente a dar dos vueltas al mundo, con el objetivo de transportar apoyos a aliados comunitarios.

Pilar Talento: personas que hacen posible la sostenibilidad

Para el grupo, impulsar el desarrollo profesional, la inclusión y el bienestar de su personal es el motor de su estrategia. Mediante el Comité Central de Seguridad (CCS), la compañía consolida la cultura de seguridad como un eje esencial de todas sus operaciones.

Pues al menos 150 conductores fueron reconocidos como los más seguros y eficientes, muestra de la seguridad vial como valor central de la organización.

Pilar Gobernanza: transparencia y rendición de cuentas

Grupo Flecha Amarilla reafirma una cultura corporativa, a través de mecanismos de control y gestión de riesgos, para asegurar que la toma de decisiones sea responsable y oportuna. Al igual que promueve los derechos humanos como principio rector de todas sus operaciones.

“Cada acción que emprendemos busca demostrar que la innovación y la responsabilidad no son caminos separados, sino un mismo compromiso con México y con las generaciones futuras”, resaltó José Manuel Gómez Landero, director comercial de Movilidad de GFA.

Durante 2025, todos estos proyectos se refuerzan mediante un marco de acción integral que permea cada línea de servicio de la compañía. Desde un viaje en autobús hasta el envío de un paquete o la estadía en un hotel, con la finalidad de proporcionar a los usuarios servicios que no comprometan los recursos del planeta.

De cara al futuro, la compañía continuará forjando colaboraciones, adoptando tecnologías de movilidad limpia y explorando esquemas de financiamiento verde, enfatizando la cultura ambiental. Consulta el informe de Sostenibilidad 2024 haciendo clic aquí.

