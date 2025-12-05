JBL quiere conquistar a la Gen Z para liderar el mercado de sistemas de sonido

El reto no es menor. La empresa debe tener una visión masiva y, al mismo tiempo, reconocer que la experiencia sonora es profundamente personal. Hay usuarios que necesitan escuchar lo que ocurre a su alrededor; otros usan auriculares para concentrarse; y otros más requieren una bocina capaz de alcanzar altos decibeles sin distorsión.

Para el directivo, una de las herramientas que impulsa la disrupción es la inteligencia artificial. “Todo el mundo está intentando descubrir cómo usar la IA para mejorar sus vidas. Prácticamente todas las industrias están descubriendo cómo la IA puede ayudarles a mejorar”, afirma.

Dentro de Harman, la IA se aplica en múltiples frentes: en el análisis de datos recopilados de los consumidores, en la comunicación en redes sociales y en los procesos de diseño e innovación, siempre enfocados en mejorar la experiencia del usuario.

“Se trata de cómo crear la mejor experiencia de sonido para cada usuario, para que todos tengan la mejor experiencia”, añade. “Cualquiera de nuestros productos —desde bocinas portátiles, audífonos o barras de sonido— debe ofrecer una experiencia individual, una experiencia uno a uno”.

Como ejemplos del uso de IA para mejorar la tecnología de sonido, Epple menciona los altavoces JBL Flip 7 y Charge 6, que analizan las habitaciones en las que se colocan y ajustan el sonido según el ambiente, además de modular la voz por encima de la música. En el caso de los audífonos, el enfoque está en lograr una mayor sensación de inmersión.

Otro pilar de innovación para la empresa es el mercado de alta fidelidad, que se fortalece tras la adquisición de Sound United, propietaria de las marcas Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé y Boston Acoustics. “Para nosotros es una gran oportunidad de mantenernos en ese segmento de alta fidelidad, pero manteniéndolo separado”, comenta Epple sobre la compra, concretada en octubre pasado.

A la conquista de la Generación Z

Chris Epple señala que uno de los objetivos estratégicos es atraer a los consumidores de la Generación Z. “Nos interesa qué es lo relevante para ellos en cualquier parte del mundo; analizamos las tendencias culturales importantes para ese consumidor y encontramos las oportunidades de acceso adecuadas a la cultura en esa región”, explica.

Con el conocimiento acumulado sobre este grupo —personas entre 13 y 28 años—, JBL decidió enfocarse en cuatro categorías: gaming, deportes, música y tecnología. “Entendiendo estos cuatro pilares, tratamos de dar al consumidor de la Generación Z una solución, porque ellos imponen modas”, afirma.

En el segmento premium, el enfoque recae especialmente en la categoría de audífonos, con innovaciones como pantallas portátiles, cancelación de ruido y diversos modos de ecualización.

Estos son los ejes del crecimiento en México. “México se ha convertido en un mercado muy relevante para la compañía. JBL en México es la marca con mayor crecimiento”, sostiene Epple.

Si bien Samsung no detalla los resultados de Harman por división o país, en sus estados financieros del tercer trimestre reportó que esta unidad tuvo un crecimiento de 8.1% en ventas entre enero y septiembre de este año.

En México, el mercado de dispositivos de audio alcanzó un valor de 571 millones de dólares en 2024 y llegará a 1,488 millones en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 11.8% entre 2025 y 2033, según Deep Market Insights.