El bisabuelo de Salinas Pliego vendía colchones y usó los “abonos chiquitos” para construir su imperio

Uno de los antecedentes más claros es su bisabuelo, Benjamín Ricardo Salinas Westrup, un reconocido comerciante de camas y colchones en Monterrey, quien destacó como líder empresarial y sentó las bases de lo que con el tiempo se convertiría en el imperio familiar.

Mucho antes de empresas como TV Azteca, Elektra, Banco Azteca o Totalplay, los antecesores de Salinas Pliego ya habían desarrollado negocios exitosos que marcaron el rumbo de la familia. Aquí te contamos esa historia.

¿Quién fue Benjamín Ricardo Salinas Westrup?

Benjamín Ricardo Salinas Westrup fue un comerciante y empresario originario de Monterrey cuya trayectoria está ligada al desarrollo del comercio minorista en México a inicios del siglo XX. Nació el 19 de octubre de 1884, hijo de Alice Westrup y Jesús María Salinas Garza, quien se dedicaba a la venta de telas en el Parián Colón, antecedente del actual Mercado Colón.

Cursó estudios en el Colegio Civil y desde los 14 años se incorporó a las actividades comerciales de su familia. Posteriormente trabajó con distintos empresarios de Monterrey, entre ellos Jesús M. Montemayor, con quien adquirió experiencia en el manejo de negocios durante varios años.

En 1906, tras contraer matrimonio con Elisa Rocha, Salinas Westrup decidió independizarse y, junto con su cuñado Joel Rocha, fundó la sociedad Benjamín Salinas y Compañía, dedicada a la venta de muebles y enseres domésticos, inicialmente especializada en la comercialización de colchones y camas de latón importadas.

A partir de entonces encabezó el proyecto empresarial durante un periodo marcado por profundos cambios económicos y políticos, incluida la Revolución Mexicana.

Salinas Westrup permaneció al frente de la empresa hasta 1933, cuando cedió la dirección a su hijo Hugo Salinas Rocha (abuelo de Ricardo Salinas Pliego). Falleció el 3 de enero de 1949, a los 64 años, según información de la página oficial de Salinas y Rocha .

Salinas Westrup se formó desde joven en el comercio familiar y adquirió experiencia con empresarios regiomontanos. (Grupo Salinas)

Así nació Salinas y Rocha

La empresa que más tarde sería conocida como Salinas y Rocha tuvo su origen en 1906 con la creación de Benjamín Salinas y Compañía, fundada por Benjamín Salinas Westrup y Joel Rocha. El negocio se enfocó en la comercialización de muebles, particularmente camas, que inicialmente eran importadas y después producidas de manera local.

Con el crecimiento de la sociedad, los socios establecieron una fundición que permitió fabricar camas de latón en serie. El 28 de diciembre de 1917 la empresa adoptó formalmente el nombre de Salinas & Rocha, con una participación equitativa de capital entre ambos fundadores.

Desde su sede en Monterrey, la mueblería incorporó prácticas comerciales poco comunes para su época, como la venta a crédito y el sistema de pagos en abonos, lo que modificó la forma de comercializar bienes duraderos en el país, según se lee en el sitio La Casa de Liderazgo Humanista del Centro Eugenio Garza Sada .

En 1906 fundó, junto con su cuñado Joel Rocha, la sociedad Benjamín Salinas y Compañía, dedicada a la venta de muebles, colchones y camas. (Grupo Salinas)

La adquisición por Elektra y el destino de Salinas y Rocha

En marzo de 1999, Grupo Elektra, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, adquirió el 94.3% del capital de Grupo SyR, empresa controladora de la cadena Salinas y Rocha, además de asumir su pasivo bancario. La operación se realizó mediante una subasta con una oferta de 77.7 millones de dólares.

Tras la compra, Elektra anunció un proceso de reorganización que incluyó la venta de activos no estratégicos y la integración de tiendas, sistemas y esquemas de crédito. Como parte de este proceso, una parte de las sucursales de Salinas y Rocha fue convertida a la marca Elektra.

No obstante, la marca Salinas y Rocha no desapareció. Aunque su presencia se redujo de manera considerable, algunas tiendas continúan operando bajo ese nombre hasta 2025, principalmente en el segmento de muebles y artículos para el hogar, lo que mantiene vigente una de las marcas comerciales más antiguas del grupo empresarial.

Cabe mencionar que Elektra originalmente era una división de Salinas y Rocha, pero llegó a crecer más que su empresa matriz, convirtiéndose en la tienda departamental más grande del grupo en la actualidad.

En 1917, la sociedad adoptó formalmente el nombre de Salinas & Rocha, con participación equitativa de ambos fundadores. (Grupo Salinas)

La actualidad del Grupo Salinas

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, Ricardo Salinas Pliego ocupa el lugar 35 del listado como presidente de Grupo Salinas , conglomerado que agrupa empresas de distintos sectores, entre ellas Grupo Elektra, Banco Azteca, Seguros Azteca, Totalplay, TV Azteca, Neto e Italika, entre otras.

Durante 2025, el grupo y su presidente han enfrentado una serie de disputas legales, fiscales y políticas, derivadas de señalamientos por el presunto incumplimiento en el pago de impuestos durante varios ejercicios fiscales. El conglomerado ha rechazado de manera pública estas acusaciones.

No obstante, en semanas recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundado un amparo promovido por empresas vinculadas a Salinas Pliego, lo que derivó en la obligación de pagar más de 67 millones de pesos adicionales en impuestos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó que Elektra Milenio incurrió en irregularidades por la omisión del pago de contribuciones correspondientes al ejercicio fiscal 2012, lo que motivó una sanción por 67 millones 165 mil 827 pesos.

Además, la SCJN aún debe resolver un caso adicional en el que se analiza si Totalplay deberá cubrir un adeudo fiscal por 645 millones de pesos. De un total de nueve expedientes relacionados con empresas del grupo, hasta ahora ocho ya han sido resueltos.

A esto se suma que, a inicios de noviembre, la Corte también desechó diversos amparos relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que podría obligar a empresas de Salinas Pliego a pagar más de 50 mil millones de pesos por concepto de recargos y multas.