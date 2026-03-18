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Tramontina invertirá 500 mdp en México: inaugura planta en Edomex

La empresa brasileña apuesta por manufactura local, automatización e Industria 4.0 para reducir costos y acelerar su expansión en México, Estados Unidos y Canadá.
mié 18 marzo 2026 07:35 PM
Set of stainless pots and pan with glass lids on the white wooden background
La empresa brasileña consolidará su presencia en Estados Unidos desde México. (Foto: Bet_Noire/Getty Images/iStockphoto)

Grupo Tramontina, empresa brasileña conocida por sus utensilios de cocina, electrodomésticos y muebles, anunció un plan de inversión superior a 500 millones de pesos en México para ejecutarlos entre 2026 y 2027, recursos que contemplan la operación de su primera planta en México.

La planta, inaugurada el 18 de marzo, está ubicada en Lerma, Estado de México, y su operación está dedicada a la producción de artículos de aluminio como sartenes y ollas, particularmente productos con recubrimiento antiadherente diseñados para atender la demanda del mercado mexicano.

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La nueva instalación permitirá a la compañía fortalecer la producción local, optimizar los costos de manufactura y distribución, y concentrará en esta planta parte de su producción estratégica para fortalecer su presencia en México y en el mercado norteamericano.

“Con esta inversión, la compañía busca consolidar su crecimiento en México y posicionar la nueva planta como un centro estratégico para la innovación y el desarrollo de nuevos productos en Norteamérica, desde donde podrá probar procesos de manufactura, responder con mayor rapidez a las tendencias del mercado y continuar expandiendo su presencia en el continente”, dijo la empresa en un comunicado.

El plan de inversión también contempla el desarrollo de un Centro Logístico de 30,000 metros cuadrados en el Estado de México, para optimizar la distribución en el país y la región. A ello se suma la ampliación de las oficinas corporativas en la Ciudad de México y la apertura de dos nuevos showrooms Hospitality, uno en la Ciudad de México y otro en Monterrey.

La planta, que producirá alrededor de 100,000 piezas diarias, incorporará tecnologías avanzadas de automatización, robótica y soluciones de Industria 4.0, incluyendo sistemas de monitoreo en tiempo real, análisis de datos para optimizar la producción y esquemas de mantenimiento predictivo.

La producción local permitirá a Tramontina reducir tiempos y costos de transporte asociados con la importación desde Brasil, fortaleciendo una cadena de suministro más ágil para abastecer a distribuidores y clientes en México, Estados Unidos y Canadá.

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Inversión Bienes de consumo

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