El vehículo opera en el mercado de valores, con administración interna y una distribución del 95% del resultado fiscal neto como dividendos a los inversionistas.
Según Tomé el activo está respaldado por lo que se conoce como "vientos en cola", la formación de hogares en el país, la brecha entre el costo de la vivienda y los ingresos, y la movilidad laboral.
"Los inversionistas de largo plazo creen fundamentalmente que un activo como el uso de la vivienda es un activo bastante resiliente, no nada más a crisis transitoria sectorial sino a crisis macroeconómicas nacionales, están bastante alineados", dijo Tomé.
Fibra Parklife no construye inmuebles, adquiere edificios ya operativos o con un avance de construcción de entre 85 y 95%. Los tres primeros activos con los que inicia la emisión están en Ciudad de México y en Querétaro, con planes de expansión a otras zonas metropolitanas. El precio de renta por unidad va de 9,000 a 35,000 pesos mensuales.
Un marco regulatorio en construcción
El mercado no solo enfrenta transformaciones desde la oferta, las reglas del juego también se mueven.
En Ciudad de México, se aprobó una ley que limita el incremento anual de las rentas a la variación de la inflación, el último dato oficial del Inegi al momento de esta publicación se ubicaba en 3.75%, y otra que prohíbe la discriminación hacia inquilinos con mascotas. Además, se contará con un padrón de propietarios que arriendan inmuebles.