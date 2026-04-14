Marcela Velasco, directora de Marketing Corporativo de América Móvil y Telcel, explicó que la alianza es un reflejo de la escala de innovación en el negocio de la compañía dentro del ecosistema digital.

“Avanzamos hacia servicios más simples, integrados y relevantes para nuestros clientes”, dijo la directiva citada en un comunicado de prensa. "Esta alianza con Telcel ayuda a hacer la membresía Amazon Prime accesible para millones de personas de una manera que se adapta a sus necesidades y a cómo les gusta comprar", aseguró Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México citado en un comunicado de prensa.

¿Qué recargas serán las beneficiadas?

Telcel explicó que los paquetes de recarga de 100, 150, 200, 300 y 500 pesos incluirán la membresía Amazon Prime Básico, que ofrece envíos gratis junto con la plataforma de streaming con Prime Video.

En tanto que los paquetes de 270 y 400 pesos proporcionan la membresía completa de Amazon Prime durante la vigencia del paquete de prepago, que ofrece envíos rápidos, gratis e ilimitados en millones de productos, sin monto mínimo de compra, así como ofertas exclusivas y eventos de compra como Prime Day y la streaming Prime Video en cualquier dispositivo, entre otros beneficios.

Las alianzas entre operadores tradicionales como Telcel y las empresas tecnológicas como las streaming de video y de comercio electrónico son cada vez más comunes debido a los cambios de consumo de los usuarios. Por un lado, a las compañías móviles y fijas les permite mantener atractivo ante los clientes, mientras que para las compañías de naturaleza digital les ayuda a escalar y masificar sus servicios de manera más sencilla.