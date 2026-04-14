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Telcel y Amazon firman alianza para integrar servicios de envíos y streaming

Telcel integrará la membresía de Amazon Prime en sus Paquetes Amigo, permitiendo a usuarios de prepago acceder a envíos y streaming con sus recargas.
mar 14 abril 2026 01:42 PM
Telcel se alía con Amazon
Marcela Velasco, directora de Marketing Corporativo de América Móvil y Telcel, explicó que la alianza es un reflejo de la escala de innovación en el negocio de la compañía dentro del ecosistema digital. (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

El retail y la telefonía móvil aumentan su sinergia. Telcel y Amazon México alcanzaron una alianza para que los 68,758 millones de usuarios de prepago de la subsidiaria de América Móvil accedan a los servicios de envíos y entrega de la firma de comercio electrónico.

Las compañías explicaron que el acuerdo permitirá que el prepago de Paquetes Amigo de Telcel incluya una membresía de Amazon Prime, sin importar dónde los clientes realicen su recarga. Adicionalmente, los usuarios que compren su primer Paquete Amigo de Telcel en la tienda Amazon recibirán un cupón equivalente al valor de su compra y de hasta 300 pesos, para usar en Amazon.com.mx.

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Marcela Velasco, directora de Marketing Corporativo de América Móvil y Telcel, explicó que la alianza es un reflejo de la escala de innovación en el negocio de la compañía dentro del ecosistema digital.

“Avanzamos hacia servicios más simples, integrados y relevantes para nuestros clientes”, dijo la directiva citada en un comunicado de prensa. "Esta alianza con Telcel ayuda a hacer la membresía Amazon Prime accesible para millones de personas de una manera que se adapta a sus necesidades y a cómo les gusta comprar", aseguró Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México citado en un comunicado de prensa.

¿Qué recargas serán las beneficiadas?

Telcel explicó que los paquetes de recarga de 100, 150, 200, 300 y 500 pesos incluirán la membresía Amazon Prime Básico, que ofrece envíos gratis junto con la plataforma de streaming con Prime Video.

En tanto que los paquetes de 270 y 400 pesos proporcionan la membresía completa de Amazon Prime durante la vigencia del paquete de prepago, que ofrece envíos rápidos, gratis e ilimitados en millones de productos, sin monto mínimo de compra, así como ofertas exclusivas y eventos de compra como Prime Day y la streaming Prime Video en cualquier dispositivo, entre otros beneficios.

Las alianzas entre operadores tradicionales como Telcel y las empresas tecnológicas como las streaming de video y de comercio electrónico son cada vez más comunes debido a los cambios de consumo de los usuarios. Por un lado, a las compañías móviles y fijas les permite mantener atractivo ante los clientes, mientras que para las compañías de naturaleza digital les ayuda a escalar y masificar sus servicios de manera más sencilla.

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Telecomunicaciones

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